Steeds meer bedrijven en huishoudens gaan over op led-verlichting, aangezien deze overstap energie bespaart. Toch kleven er ook nadelen aan.

Wat gebeurt er als mensen geld overhouden door de overstap naar led? Dan plaatsen zij dus meer buitenlampen, aldus onderzoekers in een paper in het wetenschappelijke vakblad Science Advances. Uiteindelijk neemt het stroomverbruik hierdoor nauwelijks af.

De onderzoekers bestudeerden satellietbeelden van de aarde van de afgelopen vijf jaar. De hoeveelheid licht nam elk jaar met ongeveer twee procent toe. De satellietbeelden zijn gemaakt met een speciale camera, die in staat is om kunstmatig nachtlicht vast te leggen.

De groei van lichtvervuiling ligt in lijn met de groei van het bruto binnenlands product van landen. Kortom, in ontwikkelende landen wordt logischerwijs meer verlichting geplaatst dan in landen als Nederland en België, waar er al vele decennia sprake is van ernstige lichtvervuiling.

Slimme verlichting

Wat kunnen we hier eigenlijk aan doen? Onderzoeker Christopher Kyba beweert dat het mogelijk is om slimmer om te gaan met verlichting. Door over te stappen op blauwe led-verlichting en door lampen in buitengebieden te dimmen – zoals in de stad Tucson (Arizona) gebeurt – kan de uitstoot van licht met tweederde afnemen. “En dat terwijl mensen er nauwelijks iets van merken”, zegt Kyba.

De gevolgen van lichtvervuiling

Lichtvervuiling kan onze biologische klok ontregelen, maar daarnaast kunnen we minder genieten van de nachthemel. Wist je bijvoorbeeld dat zeker een derde van de wereldbevolking de Melkweg niet kan zien?