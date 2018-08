Daarvoor waarschuwen Amerikaanse onderzoekers in een nieuwe studie.

“Net als sigarettenrook bevat vervuilde lucht schadelijke gifstoffen die de nieren direct kunnen aantasten,” stelt onderzoeker Jennifer Bragg-Gresham. “Er stroomt heel veel bloed door de nieren en als iets die bloedsomloop beschadigt, zijn de nieren de eersten die dat merken.”

Nierziekte

Dat vervuilde lucht slecht is voor de gezondheid is natuurlijk niet nieuw. Eerdere studies hebben al aangetoond dat luchtvervuiling luchtweginfecties – zoals longontsteking – kan veroorzaken. Tevens kan vervuilde lucht leiden tot beroertes, hartziekten en longkanker. En recent werd er ook een verband gelegd tussen luchtvervuiling en diabetes. Maar nu tonen Amerikaanse onderzoekers aan dat vervuilde lucht ook een impact heeft op de nieren. Ze trekken die conclusie op basis van data omtrent de luchtvervuiling in de VS en data omtrent de gezondheid van Amerikanen. “Als je kijkt naar de gebieden die zwaar vervuild zijn en ze vergelijkt met gebieden die minder vervuild zijn, zie je dat (in de gebieden met veel vervuiling, red.) meer chronische nierziekten voorkomen,” aldus onderzoeker Rajiv Saran.

Bij een chronische nierziekte raken de nieren beschadigd en/of zijn ze niet langer in staat om het bloed goed te filteren. Het kan uiteindelijk leiden tot nierfalen. Mensen met diabetes, overgewicht, een hoge bloedruk of hartziekten hebben een verhoogde kans op het ontwikkelen van een chronische nierziekte. Volgens de onderzoekers zouden mensen die in sterk vervuilde gebieden leven en reeds één of meerdere van deze aandoeningen hebben, zich dan ook met name bewust moeten zijn van de gevaren. “Veel mensen zien het gevaar van luchtvervuiling niet in, omdat je het niet ziet,” stelt Saran. “Maar dat betekent niet dat het geen impact heeft op je gezondheid.”

Mijnen

Het verband tussen luchtvervuiling en het functioneren van de nieren wordt verder onderschreven door eerdere studies. Bijvoorbeeld een onderzoek dat is uitgevoerd onder mensen die nabij de Appalachen wonen, een gebied waar veel kolen worden gemijnd en waar de lucht relatief sterk vervuild is. Mannen in dit gebied bleken een 19% grotere kans op een chronische nierziekte te hebben dan mannen die leefden in een gebied zonder mijnen. Vrouwen in datzelfde gebied hadden een 13% grotere kans op chronische nierziekten dan vrouwen in een gebied zonder mijnbouw.

Vervuilde lucht bevat fijnstof; piepkleine deeltjes die tot diep in de longen en het hart- en vaatstelsel door kunnen dringen. Daarnaast bevat vervuilde lucht zware metalen zoals lood, kwik en cadmium. Van deze zware metalen is bekend dat ze een negatieve impact hebben op de nieren.