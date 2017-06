Hackersgroep Anonymous claimt dat NASA binnenkort met bewijs voor het bestaan van aliens op de proppen komt. Maar het bewijs voor die claim is flinterdun.

In een video – die vorige week op YouTube werd geplaatst – stelt de hackersgroep dat NASA binnenkort gaat aankondigen dat er buitenaards leven is ontdekt. De video zwengelde een indrukwekkende geruchtenmachine aan. En die geruchten hebben klaarblijkelijk nu ook het hoofdkantoor van NASA bereikt. Want gisteren kwam NASA-directeur Thomas Zurbuchen met een reactie. “In tegenstelling tot sommige berichten, komt NASA niet binnenkort met een aankondiging die buitenaards leven betreft.”

Flinterdun

Hoewel het twijfelachtig is dat Zurbuchen met dit zinnetje de geruchtenmachine tot stilstand kan brengen, is er alle reden om zijn opmerkingen serieus te nemen. Want het bewijs dat Anonymous aandraagt om aan te tonen dat NASA de ontdekking van buitenaards leven aan gaat kondigen, is flinterdun.

De toespraak

De hackersgroep baseert zich namelijk voornamelijk op een speech die Zurbuchen in april van dit jaar voor het Committee on Science, Space and Technology van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden hield. In die speech gaf hij het comité een update over de zoektocht naar buitenaards leven. De toespraak staat bol van de vooruitgang die recent op dit gebied is geboekt. Zo noemt Zurbuchen het werk van Marsrover Curiosity die aan heeft getoond dat de omstandigheden op de rode planeet in het verleden gunstig waren voor het ontstaan en in stand houden van microbieel leven. Ook noemt hij ontdekkingen op Saturnus’ maan Enceladus en Jupiters maan Europa die voorzichtig suggereren dat beide manen in staat zijn om leven te herbergen. Maar ook buiten ons zonnestelsel worden belangrijke ontdekkingen gedaan die een bijdrage kunnen leveren aan de zoektocht naar buitenaards leven. Zurbuchen denkt dan onder meer aan de ontdekking van aardachtige exoplaneten, zoals die rond TRAPPIST-1. Ook blikt hij vooruit naar missies die ons gaan helpen in de zoektocht naar buitenaards leven. Denk aan de Marsrover die over een paar jaar gelanceerd wordt, maar ook de veelbelovende Europa Clipper die de geheimen van de maan Europa moet blootleggen. En wat te denken van de James Webb Telescope die in staat zal zijn om de leefbaarheid van planeten vast te stellen en in de atmosfeer van exoplaneten op zoek kan gaan naar sporen van leven?

Het zit eraan te komen

“Met al deze activiteiten die verband houden met de zoektocht naar leven staan we op het punt om één van de belangrijkste ontdekkingen ooit te doen,” sluit Zurbuchen zijn opsomming van belangrijke missies af. En dat zinnetje is nu – dankzij Anonymous – een eigen leven gaan leiden. Wat de hackersgroep buiten beschouwing laat, is dat Zurbuchen in diezelfde toespraak expliciet stelt dat er nog geen overtuigende sporen van leven elders gevonden zijn. Ook gaan ze voorbij aan het feit dat Zurbuchen stelt dat er nog veel werk aan de winkel is. “Het beantwoorden van de fundamentele vraag of er buitenaards leven is, vereist wetenschappelijke doorbraken in verschillende onderzoeksvelden, waaronder enkele die momenteel nog niet betrokken zijn bij deze opwindende onderneming (de zoektocht naar buitenaards leven, red.).”

Samenvattend acht Zurbuchen het dus heel goed mogelijk dat buitenaards leven binnenkort ontdekt wordt. Maar binnenkort is een heel ruim begrip. Er is dus zeker geen reden om op het puntje van je stoel te gaan zitten wachten op dé persconferentie van NASA. Want die kan zomaar nog enkele decennia op zich laten wachten. Dat die aankondiging er een keer gaat komen: daar kan Anonymous wel eens gelijk in hebben. Nu steeds meer en steeds betere instrumenten speuren naar buitenaards leven, lijkt de kans dat die buitenaardse wezens – als ze bestaan, natuurlijk – aan detectie weten te ontsnappen, kleiner en kleiner te worden. Maar nogmaals: ik zou er niet voor opblijven.