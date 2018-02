In de loop van volgend jaar kun je in principe ook daar appen.

Dat heeft het Duitse Part-Time Scientists (kortweg PTScientists) bekend gemaakt. Het bedrijf hoopt volgend jaar twee maanrovers op de maan te zetten en en passant dus ook even maanwijde 4G-dekking te realiseren. De maanrovers zullen daar direct handig gebruik van kunnen maken en het 4G-netwerk gebruiken om me elkaar en hun basisstation op de maan te communiceren.

Wie zijn die Part-Time Scientists?

Misschien ken je ze nog wel: de groep nam deel aan de uitdagende Google Lunar XPrize, waarbij teams niet alleen een eigen maanlander en -rover moesten bouwen, maar deze ook uiterlijk in 2018 op de maan moesten zetten, de rover aldaar minimaal 500 meter moesten laten rijden, foto’s laten maken en die kiekjes weer terugsturen naar de aarde. PTScientists moest begin 2017 afhaken ( Misschien ken je ze nog wel: de groep nam deel aan de uitdagende Google Lunar XPrize, waarbij teams niet alleen een eigen maanlander en -rover moesten bouwen, maar deze ook uiterlijk in 2018 op de maan moesten zetten, de rover aldaar minimaal 500 meter moesten laten rijden, foto’s laten maken en die kiekjes weer terugsturen naar de aarde. PTScientists moest begin 2017 afhaken ( de andere teams volgden dat voorbeeld precies een jaar later ), omdat het niet ging lukken om tijdig te lanceren, maar maakte direct bekend wel de ambitie te houden om naar de maan te gaan. Inmiddels is de lanceerdatum opnieuw wat opgeschoven, maar in 2019 moet het dus echt gaan gebeuren. De Duitse maanrovers zullen dan de landingsplek van Apollo 17 gaan bezoeken en onder meer een kijkje gaan nemen bij de moonbuggy die tijdens deze missie werd gebruikt

Pak suiker

Het 4G-netwerk moet gerealiseerd worden door Vodafone – hoofdsponsor van PTScientists – en Nokia. Het laatstgenoemde bedrijf zal een voor de ruimte geschikt Ultra Compact Network ontwikkelen. Het hele systeem zal uiteindelijk niet meer wegen dan een pak suiker, zo maakt PTScientists bekend.

Cruciaal

Robert Böhme, CEO en oprichter van PTScientists is nu al in zijn nopjes met het te bouwen netwerk. Hij noemt het “een cruciale stap”. “Als de mensheid de aarde wil verlaten, moeten we ook voorbij de aarde infrastructuur ontwikkelen.”

De maan in HD

En uiteindelijk zullen we allemaal de vruchten plukken van dit 4G-netwerk. Want het stelt ons volgens PTScientists in staat om straks (vrijwel) live HD-beelden van het oppervlak van de maan te bewonderen. Die beelden worden gemaakt door de rovers, middels het 4G-netwerk naar het basisstation op de maan gestuurd en vervolgens daar vandaan – middels een deep space link – weer doorgezet naar Mission Control in Berlijn.

Een andere fijne bijkomstigheid is dat zo’n 4G-netwerk veel minder energie slurpt dan de traditionele manier van communiceren. “En hoe minder energie we verbruiken tijdens het verzenden van de data, hoe meer we overhouden om wetenschap te bedrijven,” aldus Böhme.