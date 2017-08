Met opsporingsmethoden ontwikkeld om het oudste leven op aarde te vinden, gaat de marsrover op zoek naar voormalig leven op Mars.

Eerdere Marsrovers zochten naar bewijs dat Mars ooit leefbaar kan zijn geweest, maar waren niet in staat om ook daadwerkelijk leven te detecteren. Maar daar komt in 2020 verandering in, als NASA opnieuw een rover naar Mars stuurt. Deze rover zal namelijk op zoek gaan naar direct bewijs voor (voormalig) leven op Mars.

Instrumenten

De instrumenten die de rover daarvoor inzet, zijn oorspronkelijk ontwikkeld om op aarde te zoeken naar de oudste sporen van leven. Of om levensvormen op te sporen die in extreme omstandigheden – bijvoorbeeld diep onder de grond of nabij hydrothermale bronnen – leven. De methoden zijn de afgelopen jaren intensief op aarde gebruikt en gaandeweg steeds verder verbeterd. En daarmee zijn ze meer dan klaar voor een buitenaards avontuur. Een avontuur dat misschien wel resulteert in de ontdekking van buitenaards leven.

Sample return

Overigens draait de Mars 2020-missie natuurlijk niet alleen om de zoektocht naar buitenaards leven. Het is tevens de opmaat naar een heuse sample return mission: een missie waarbij monsters van Mars naar de aarde worden gebracht voor onderzoek. Zo bezit de Mars 2020-rover van titanium gemaakte buisjes waarin 30 tot 40 monsters van elk zo’n 15 gram kunnen worden opgeslagen. De rover zal deze vullen met interessante monsters en ze opslaan op een veilige locatie op het oppervlak van Mars. In de toekomst kunnen deze monsters dan tijdens een sample return mission worden opgepikt.

Op dit moment wordt er nog hard aan de Mars 2020-missie gesleuteld. En er moeten ook nog een aantal belangrijke knopen worden doorgehakt. Bijvoorbeeld omtrent de landingsplaats van de rover. Op dit moment zijn er nog drie kandidaten in de race (lees er hier meer over). “We hebben nog enkele lastige beslissingen te nemen,” erkent Williford.