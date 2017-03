Puin dat ontstond tijdens een grote inslag op Mars zou al miljarden jaren beurtelings de vorm van een ringenstelsel en de vorm van een maan aannemen.

Dat schrijven onderzoekers in het blad Nature Geoscience. Ze baseren zich op een nieuw ontwikkeld model.

Inslag

Dat model suggereert dat een groot object – bijvoorbeeld een planetoïde – ongeveer 4,3 miljard jaar geleden op Mars insloeg. Mogelijk creëerde die inslag het Borealis Basin, dat ongeveer 40 procent van de rode planeet bedekt. “Zo’n grote inslag zou genoeg materiaal van het oppervlak van Mars hebben weggeslingerd om een ring te vormen,” stelt onderzoeker Andrew Hesselbrock.

Maantje

Het puin waaruit die ring was opgebouwd, bewoog bij de rode planeet vandaan en begon samen te klonteren. Zo ontstond een maan. Door de tijd heen trok Mars die maan met zijn zwaartekracht naar zich toe. Op een gegeven moment bereikte die maan de Rochelimiet. Voorbij die grens kan de maan – die enkel door zijn eigen zwaartekracht bijeen wordt gehouden – de zwaartekracht van het veel grotere Mars niet langer het hoofd bieden. Het resultaat: de maan valt uiteen. En dan begint het verhaal opnieuw: het puin dat door het uiteenvallen van de maan is ontstaan, vormt een ring waaruit een maan geboren wordt, Mars begint aan die maan te trekken, enzovoort.

Op dit moment zien we de afstand tussen Mars en de maan Phobos kleiner worden. Volgens het model van Hesselbrock en collega David Minton zal ook deze maan de Rochelimiet passeren en uiteenvallen. Het materiaal waar de maan uit is opgebouwd zal dan ook binnen zeventig miljoen jaar een ringenstelsel rond Mars vormen. En Hesselbrock en Minton vermoeden dat dit scenario zich – een beetje afhankelijk van de locatie van de Rochelimiet – al zo’n drie tot zeven keer herhaald heeft. En elk keer als een maan uiteenvalt ontstaat uit het resulterende ringenstelsel een maantje dat zo’n vijf keer kleiner is dan zijn voorganger, stelt het model. Het model wijst bovendien uit dat het – nadat een maan door Mars uiteen is getrokken – puin regent op de rode planeet. Het kan mogelijk mysterieuze sedimentafzettingen die nabij de evenaar van Mars zijn aangetroffen, verklaren.