De MAVEN-ruimtesonde heeft afgelopen week een ongeplande koerswijziging uitgevoerd om een botsing met de Marsmaan Phobos te voorkomen.

Afgelopen dinsdag vond de manoeuvre plaats, waardoor de baan van MAVEN momenteel 0,4 meter per seconde stijgt. Hoewel het een kleine correctie is, is het voldoende om Phobos te ontwijken. Zou de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie niets doen, dan zou MAVEN volgende week op de Marsmaan botsen. Nu is er sprake van een buffer van tweeëneenhalve minuut. Dat lijkt een minimaal verschil, maar wetenschappers kennen de banen van MAVEN en Phobos goed genoeg om te weten dat er nu geen gevaar meer is.

MAVEN cirkelt in een elliptische baan om Mars. Zijn baan kruist regelmatig de baan van Phobos. De ruimte rondom Mars is groot genoeg, dus de kans is klein dat de twee botsen, maar toch zou dit maandag 6 maart gebeuren. Volgens voorspellingen kruisen MAVEN en Phobos elkaar met een verschil van slechts zeven seconden. Phobos is met een doorsnee van dertig kilometer geen grote maan, maar een verschil van zeven seconden is waarschijnlijk te klein voor MAVEN om langs de maan te schieten. Om zeker te zijn van een goede afloop is de baan van MAVEN aangepast.

MAVEN staat voor Mars Atmosphere and Volatile EvolutioN. De ruimtesonde werd in november 2013 op pad gestuurd en arriveerde na een reis van meer dan 710 miljoen kilometer in september 2014 bij de rode planeet. Belangrijkste doel van de ruimtemissie? Meer inzicht geven in de atmosfeer van Mars. En dat doet het ruimtevaartuig. Ooit had Mars een dikke atmosfeer, maar dankzij MAVEN weten we hoe deze atmosfeer is verdwenen. Ook zat MAVEN op de eerste rij toen komeet Siding Spring langs Mars scheerde en spotte de ruimtesonde poollicht op Mars.