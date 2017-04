Waaronder dit exemplaar met harige voorpoten waar menig arachnofoob nachtmerries van zou krijgen.

Alle spinnen zijn ontdekt op het schiereiland Kaap York (Queensland). In het gebied leven spinnen die net zo groot zijn als een ontbijtbord. Maar ook exemplaren die gemakkelijk op een duimnagel passen.

Nieuwe soorten

En blijkbaar huizen op het schiereiland dus ook heel veel soorten die de wetenschap nog totaal onbekend zijn. Tijdens een twee weken durende expeditie ontdekten wetenschappers – geholpen door inheemse rangers – er meer dan vijftig die zo bijzonder zijn dat ze waarschijnlijk tot onbeschreven soorten behoren.

Mier

Bijvoorbeeld het exemplaar hieronder. De spin doet wellicht een beetje denken aan een mier. Dat is geen toeval: de spin eet het liefst mieren en doordat hij op ze lijkt, kan hij ze gemakkelijker grijpen.

In een holletje

En wat dacht je van deze spin? Hij verstopt zich in een holletje waar hij geduldig wacht tot een prooi het holletje nadert. Vervolgens haast hij zich naar buiten om die prooi te verorberen.

Harig

En dan de spin met de harige poten. Daar hebben we ook bewegende beelden van.

Spring

Ook deze spin is indrukwekkend. Hij behoort tot de springspinnen. Deze kunnen tot wel 2 centimeter groot zijn en heel ver springen: tot wel vijftig keer hun eigen lichaamslengte. De spinnen hebben acht ogen en jagen overdag op hun prooi.

Eerder deze week ontdekten wetenschappers in Mexico ook al een nieuwe spinnensoort. De spin in kwestie is – als hij zijn poten strekt – zo’n tien centimeter groot. Dat er regelmatig nieuwe spinnensoorten ontdekt worden, is niet zo heel gek. Op dit moment zijn ons zo’n 1,1 miljoen soorten insecten en spinnen bekend. Maar sommige wetenschappers schatten dat er nog 2 tot 5 miljoen soorten op ontdekking wachten.