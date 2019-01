Onderzoekers presenteren het dieet waarmee we onze gezondheid en die van de aarde kunnen verbeteren.

Tegen 2050 lopen we waarschijnlijk met zo’n 10 miljard mensen rond op deze planeet. Dat zijn er simpelweg teveel om iedereen op een gezond dieet te zetten. 37 wetenschappers afkomstig uit 16 landen bogen zich over de kwestie. En het is hen gelukt om een gezond voedingspatroon op te stellen die zowel goed is voor ons, als voor de aarde.

Verandering

Verandering van eetgewoonten is hard nodig. “Meer dan 800 miljoen mensen hebben onvoldoende te eten, terwijl nog een groter aantal een ongezond voedingspatroon handhaaft dat bijdraagt aan voortijdig ziekte en sterfte,” zegt onderzoeker Walter Willett. Zo eten we overdadig veel calorieën en suikers en is ongezonde voeding de belangrijkste oorzaak van gezondheidsproblemen. Ook de voedselproductie loopt de kantjes er vanaf. Denk bijvoorbeeld aan het gebruik van vervuilende meststoffen, uitstoot van CO2 en het overgebruik van water en land. Ons huidige voedingspatroon is daarom niet alleen slecht voor onze eigen gezondheid, maar ook voor onze aarde. Om deze uitdaging aan te gaan, moeten veranderingen in het voedingspatroon gecombineerd worden met verbeterde voedselproductie en minder voedselverspilling, aldus het onderzoeksteam.

Nieuw dieet

Hoe moet dat nieuwe dieet er dan precies gaan uitzien? “Om gezond te eten moeten diëten een geschikte calorie-inname inhouden, bestaan uit een verscheidenheid van plantaardig voedsel en minder dierlijk eten,” zegt Willett. “Daarnaast moeten verzadigde vetten plaats maken voor onverzadigde vetten en moeten we ook korten op geraffineerde granen, verwerkt voedsel en toegevoegde suikers.” Al met al moet de wereldwijde consumptie van rood vlees en suiker met ongeveer 50 procent afnemen, terwijl de consumptie van noten, fruit, groenten en peulvruchten juist moet verdubbelen.

Samenwerking

De onderzoekers benadrukken dat om het plan te laten slagen, er wel wereldwijde samenwerking en inzet nodig is. Daarnaast zijn er ook onmiddellijke veranderingen nodig zoals het opnieuw inrichten van de landbouw om gevarieerde en voedselrijke gewassen te produceren. Ook moet er per regio gekeken worden naar het voedingspatroon. Zo eten landen in Noord-Amerika bijvoorbeeld 6,5 keer de aangeboden hoeveelheid rood vlees terwijl landen in Zuid-Azië slechts de helft van die aanbevolen hoeveelheid eten. Daarom moet ook per regio gekeken worden welke veranderingen doorgevoerd moeten worden.

De onderzoekers stellen dat als we het nieuwe voedingspatroon omarmen, dit veel positieve gevolgen zal hebben. Zo voorspellen ze dat er wereldwijd tot zo’n 11,6 miljoen overlijdens per jaar voorkomen kunnen worden. Ook de totale CO2-uitstoot zal tegen het jaar 2050 drastisch verminderd zijn. Hoewel het allemaal wel wat voeten in de aarde heeft, is het volgens het onderzoeksteam prima te realiseren. “Het doel ligt binnen ons handbereik en er zijn ook zeker mogelijkheden om het internationale, lokale en zakelijke beleid aan te passen,” zegt onderzoeker Tim Lang. Maar het begint allemaal bij onszelf. Zo willen de onderzoekers in de eerste plaats mensen aanmoedigen om voor een gezonder voedingspatroon te kiezen.