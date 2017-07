Het bedrijf ziet de maan als het achtste continent dat – in navolging van de zeven op aarde – zo snel mogelijk moet worden uitgebuit.

Moon Express is voornemens nog dit jaar een lander op de maan te zetten en zo de Google Lunar X Prize in de wacht te slepen. Maar terwijl de voorbereidingen voor die allereerste private maanlanding nog in volle gang zijn, kijkt het bedrijf ook alvast verder. Want Moon Express is niet van plan om het bij die ene landing te laten.

Dat blijkt uit de nieuwe plannen die het bedrijf op de site bekend heeft gemaakt. Kort nadat de eerste commerciële maanlander voet op de maan heeft gezet, wil Moon Express de allereerste commerciële expeditie naar de zuidpool van de maan opzetten. Tijdens deze expeditie zal opnieuw een lander voet op de maan zetten. Die lander moet onder meer uitzoeken welke waardevolle mineralen de zuidpool van de maan herbergt.In 2020 is het dan vervolgens tijd voor het echte werk. Tijdens deze derde expeditie zal wat materiaal van het oppervlak van de maan worden gehaald en naar de aarde worden gebracht. Het belooft de allereerste commerciële sample return mission te worden. En als die missie volgens plan verloopt, lijkt niets Moon Express nog in de weg te staan om ook de kostbare grondstoffen die de maan herbergt naar de aarde te halen.

Moon Express heeft er nooit een geheim van gemaakt dat het erop uit is om elementen die op aarde schaars (en dus duur) zijn van de maan te halen en op aarde te gaan verkopen. Maar dat het bedrijf dat al zo snel wil gaan doen, is verrassend. Het is tenslotte zo 2020. Maar laten we niet teveel op de zaken vooruit lopen. Eerst maar eens zien of het bedrijf er later dit jaar in slaagt om die lander heelhuids op de maan te krijgen. Overigens is Moon Express natuurlijk niet het enige bedrijf dat dit jaar nog naar de maan wil. Er zijn nog vijf teams in de race voor de Google Lunar X Prize. Lees er hier alles over!