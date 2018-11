Ruimtevaartuig Lucy moet in 2021 al het luchtruim kiezen.

Dat heeft NASA bekend gemaakt. Het wordt een primeur; nog nooit heeft een ruimtevaartuig een bezoek gebracht aan de Trojanen, een verzameling planetoïden die zich in dezelfde baan als Jupiter beweegt.

Traject

NASA werkt al geruime tijd aan de missie naar Jupiters Trojanen. Nieuwe missies zoals Lucy doorlopen een langdurig traject waarin stap voor stap onderzocht wordt of deze missies het uitvoeren waard zijn. Zo werden recent bijvoorbeeld nog de kosten en risico’s van de Lucy-missie in kaart gebracht. Ook is er al nagedacht over welke instrumenten het ruimtevaartuig mee moet torsen en wanneer er gelanceerd kan worden. Tot op heden verloopt het traject duidelijk naar tevredenheid, want NASA heeft de Lucy-missie nu het volgende stadium – aangeduid als Critical Design Review – in geloodst. Hierbij wordt er een gedetailleerd ontwerp van Lucy gemaakt. Als alles goed gaat, is de volgende stap het bouwen van Lucy.

Zeven

Zoals het er nu naar uitziet, wordt Lucy in oktober 2021 gelanceerd. Tijdens een twaalf jaar urende reis zal het ruimtevaartuig maar liefst zeven verschillende planetoïden bezoeken: een planetoïde uit de planetoïdengordel en zes Trojanen.

Gehoopt wordt dat onderzoek naar de Trojanen meer inzicht geeft in hoe ons zonnestelsel – en dan met name de planeten in ons zonnestelsel – zijn ontstaan. In aanloop naar 2021 is er aan planetoïden-onderzoek overigens geen gebrek. Op dit moment onderzoekt Hayabusa2 de planetoïde Ryugu en in december meert OSIRIS-REx aan bij planetoïde Bennu.