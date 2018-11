Eindelijk kunnen we zien hoe de eindbestemming van OSIRIS-REx eruitziet!

OSIRIS-REx kiekte de planetoïde afgelopen week en was op dat moment nog slechts 330 kilometer van Bennu verwijderd. De foto die je hieronder ziet, heeft een behoorlijk hoge resolutie. Om die resolutie te verkrijgen, combineerde NASA acht verschillende foto’s van de planetoïde.

Eerdere foto

De foto is aanzienlijk beter dan het kiekje dat NASA eind augustus vrijgaf van Bennu. Op die foto (je ziet ‘m hieronder) was de planetoïde slechts een stipje. Dat is op zich niet zo heel vreemd; op dat moment was OSIRIS-REx nog zo’n 2,25 miljoen kilometer van Bennu verwijderd. En vanaf zo’n afstand was het gissen hoe de planetoïde er precies uitzag.

Vorm

De nieuwe foto onthult in ieder geval welke vorm de planetoïde heeft. En het is een kwestie van tijd voor we de eerste close-upbeelden mogen verwachten en ook meer kunnen zeggen over het oppervlak van Bennu.

Het is de bedoeling dat OSIRIS-REx zich in december 2018 in een baan rond Bennu nestelt. In de maanden erna zal de sonde herhaaldelijk rakelings langs het oppervlak van Bennu scheren en de planetoïde tot zo’n 7 kilometer afstand naderen. Zo hoopt NASA de massa van Bennu vast te kunnen stellen en het oppervlak in kaart te kunnen brengen. Dat laatste is absoluut noodzakelijk, omdat OSIRIS-REx in juli 2020 af zal dalen naar het oppervlak van Bennu om wat oppervlaktemateriaal te verzamelen. Dat materiaal moet dan in 2023 weer op aarde worden afgeleverd.