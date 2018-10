Op de foto zien we de ijsberg in volle glorie.

Eerder deze week kon je op Scientias.nl lezen dat tijdens NASA’s Operation IceBridge een wel heel bijzondere ijsberg was vastgelegd. De ijsberg – die niet in zijn geheel op de door NASA vrijgegeven foto stond – leek namelijk perfect rechte zijden en superscherpe hoeken te hebben.

From yesterday's #IceBridge flight: A tabular iceberg can be seen on the right, floating among sea ice just off of the Larsen C ice shelf. The iceberg's sharp angles and flat surface indicate that it probably recently calved from the ice shelf. pic.twitter.com/XhgTrf642Z

