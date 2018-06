De Marsrover zit midden in één van de heftigste stofstormen die we ooit op Mars hebben gezien.

De stofstorm werd eind mei voor het eerst gespot en is inmiddels uitgegroeid tot een storm met monsterachtige proporties. Volgens NASA beslaat deze momenteel zo’n 41 miljoen vierkante kilometer. Dat is een kwart van de rode planeet! En in het hart van de storm bevindt zich Marsrover Opportunity.

Geen contact

Afgelopen zondag slaagde NASA er nog in om contact te leggen met de rover. Maar gisteren lukte dat niet, zo laat de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie in een korte update weten. Aangenomen wordt dat de accu’s van de rover zodanig leeg zijn, dat de rover alle systemen – op de missieklok na – heeft uitgeschakeld. Die missieklok is zo geprogrammeerd dat deze de computer aan boord van Opportunity regelmatig ‘wakker’ schudt. De computer checkt dan de lading van de accu’s. En als die te laag is, schakelt de computer zichzelf weer uit.

Donker

Dat de rover met energietekorten te kampen zou krijgen, had NASA wel verwacht. Opportunity draait op zonne-energie. En de zware stofstorm houdt zoveel zonlicht tegen dat het zelfs overdag heel donker is in de Perseverance Valley (de huidige locatie van Opportunity).

Standby

Om energie te besparen werd Opportunity eind vorige week al standby gezet. Maar nu heeft deze (waarschijnlijk) dus nog meer maatregelen moeten nemen om te voorkomen dat de accu’s straks leeg zijn. Aangezien er nog altijd veel stof in de atmosfeer boven Perseverance Valley zit, verwacht NASA niet dat de rover de komende dagen kan opladen. Het zou betekenen dat er zeker een aantal dagen geen contact mogelijk is met Opportunity.

De zware stofstorm baart NASA al anderhalve week zorgen. Het is volgens de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie één van de meest intense stormen die we tot op heden op Mars hebben gezien. En de intense storm moet zeker niet té lang gaan duren. Dan is er namelijk een kans dat de rover te weinig energie overhoudt om zich – en dan met name zijn accu’s – tegen de Martiaanse kou te beschermen. Als het zover komt, is het over en uit.