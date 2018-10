De eerste missie kan volgend jaar al plaatsvinden.

Wie met een goed staaltje technologie op de proppen komt dat kan helpen om geheimen van de maan te ontrafelen, kan zich bij NASA melden. De ruimtevaartuigorganisatie is namelijk op zoek naar wetenschappelijke instrumenten voor komende maanmissies. Want nadat NASA zich lang op Mars heeft gefocust, zijn de pijlen nu weer even gericht op de maan.

Budgetvoorstel Dat de aandacht op dit moment van Mars naar de maan wordt verschoven, heeft te maken met een budgetvoorstel dat president Trump voor NASA opstelde. In het plan staat onder andere dat er in 2023 al mensen naar de maan worden geschoten. Meer weten over het voorstel? Lees het hier.

Maanmissie

De ruimtevaartorganisatie vliegt in eerste instantie niet zelf naar de natuurlijke satelliet, maar koopt vrachtruimte aan boord van commerciële maanlanders, waarop de apparatuur vervoerd wordt. Het doel is om het oppervlak van de maan te onderzoeken. Zo wil NASA bijvoorbeeld gegevens verzamelen over de warmtestromen in het binnenste van de natuurlijke satelliet. Ook moet er meer informatie boven tafel komen over zonnewind, de atmosfeer en het stof. Hiervoor is vanzelfsprekend goede wetenschappelijke apparatuur nodig. “We zijn op zoek naar manieren om niet alleen de maan zelf te verkennen, maar ook vanaf de maan terug te kijken naar de aarde, de zon te observeren of het uitgestrekte heelal te bewonderen,” legt onderzoeker Steve Clarke uit. “Op het gebied van technologie zijn we geïnteresseerd in instrumenten of systemen die toekomstige missies – zowel voor mens als robot – zullen helpen om de maan te verkennen en alvast voor te bereiden op komende Marsmissies.”

Naar Mars

Inderdaad, want hoewel de aandacht nu weer even naar de maan uitgaat, is NASA van plan al de opgedane kennis te gebruiken bij toekomstige Marsmissies. Eigenlijk kunnen de maanmissies gezien worden als een soort springplank’ naar Mars. Door op de natuurlijke satelliet meer ervaring op te doen met bemande ruimtemissies, kunnen we ons namelijk optimaal voorbereiden op bemande missies naar de rode planeet.

Hulpbronnen

Hoewel Mars het uiteindelijke doel is, heeft ook de maan wetenschappelijke waarde. Zo heeft de maan namelijk de potentie om hulpbronnen te herbergen, zoals water en zuurstof. En dat relatief dicht bij de aarde. “De strategie is dat de maanmissies ons zullen helpen voorbereiden op complexere missies in de toekomst, zoals het zoeken naar bruikbare bronnen en het opbouwen van een seismisch netwerk om de interne structuur van de maan te begrijpen,” zegt Clarke. “Ook willen we de mineralen en chemie bestuderen om de oorsprong van de natuurlijke satelliet te achterhalen.”

Maar allereerst doet NASA dus een oproep aan onderzoekers om aan de nodige technologische hoogstandjes te komen. Veel tijd is hiervoor echter niet; de deadline voor het voorstel staat al op 19 november. NASA vraagt specifiek om kleine instrumenten, die op korte termijn klaar zijn om mee te gaan op commerciële vluchten. Want als alles volgens plan gaat, zal de eerste maanmissie al in 2019 of 2020 gelanceerd worden. Wie de deadline mist, hoeft echter niet te treuren. Zo heeft NASA al aangegeven vaker oproepen te doen. Zo zal de volgende waarschijnlijk al binnen een jaar plaatsvinden.