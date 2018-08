InSight moet in november op Mars arriveren.

De lander heeft er al 277 miljoen kilometer opzitten en is dus over de helft. De komende maanden moet deze nog een slordige 208 miljoen kilometer afleggen alvorens deze af kan dalen naar het oppervlak van Mars. Dat laatste moet eind november gaan gebeuren.

Test, test, test

Terwijl InSight zich naar Mars haast, heeft NASA de afgelopen weken alle instrumenten aan boord van de lander getest. Ook de systemen die van cruciaal belang zijn voor een goede landing zijn nog eens nagelopen. En alles lijkt naar behoren te werken.

Eerste foto

Zo ook de camera, waarmee InSight onderweg naar Mars onderstaande selfie maakte. De eerstvolgende keer dat deze camera een foto maakt, zal deze het oppervlak van Mars in het vizier hebben. Als alles volgens plan gaat, maakt de camera enkele minuten na aankomst op Mars al de eerste foto’s.

InSight is een unieke missie, omdat deze voor het eerst een kijkje diep in Mars gaat nemen. De sonde gebruikt daarvoor een warmtesonde die tot wel vijf meter in de rode planeet gehamerd wordt. Met het instrument wil NASA de temperatuur van het binnenste van Mars vaststellen. Ook zal de lander onderzoek doen naar marsbevingen en meteorietinslagen.