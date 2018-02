Nog nooit eerder maakte een ruimtevaartuig een foto zo ver van huis vandaan.

Een unieke gebeurtenis speelde zich af op zo’n 6,12 miljard kilometer van ons vandaan. De camera aan boord van New Horizons kiekte een groep sterren die even te boek stond als de verst gemaakte foto ooit. Twee uur later brak hij zijn eigen record met een foto van twee Kuipergordelobjecten. Nog nooit eerder maakte een ruimteschip een foto op zo’n grote afstand van de aarde verwijderd.

Primeur

En hiermee schrijft New Horizons weer een mooi staaltje geschiedenis. Iets wat New Horizons op het lijf geschreven is. “De missie van New Horizons is er één van primeurs,” zegt onderzoeker Alan Stern. Zo was het ruimteschip de eerste die Pluto verkende, de eerste die op ontdekkingstocht ging in de Kuipergordel en het snelste ruimteschip ooit gelanceerd. “En nu zijn we in staat om beelden te maken die verder van de aarde vandaan zijn dan elk ander ruimteschip ooit heeft gedaan.”

Pale Blue Dot

New Horizons overtroeft namelijk met dit kiekje de beroemde Pale Blue Dot afbeelding, die tot nu toe recordhouder was. Ruimtesonde Voyager vervaardigde de afbeelding in 1990. De foto was onderdeel van een ‘familieportret’ van de planeten in ons zonnestelsel. De aarde is op de foto als een piepklein stipje te zien waarmee de uitgestrektheid van het heelal zichtbaar werd. De camera van Voyager 1 werd kort na het portret uitgeschakeld, waardoor het afstandsrecord voor meer dan 27 jaar onbetwist bleef.

Kuipergordel

Maar New Horizons is nog lang niet klaar. Zo streeft hij ernaar om ten minste twee dozijn andere Kuiperbeltobjecten, dwergplaneten en Centaurs – voormalige Kuiperbeltobjecten in onstabiele banen die de banen van de reuzenplaneten kruisen – te observeren. Wetenschappers bestuderen de afbeeldingen en bekijken de vormen en oppervlakte-eigenschappen van deze objecten en hopen op die manier misschien wel manen of ringen aan te treffen. Het ruimtevaartuig meet ook constant het plasma, stof en gas dat hij op zijn pad tegenkomt.

New Horizons is in optimale staat en houdt op dit moment een winterdutje. Op 4 juni zal het vaartuig uit zijn elektronische sluimer gehaald worden en beginnen aan een reeks systeemcontroles om New Horizons voor te bereiden op zijn ontmoeting met MU69.