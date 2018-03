2014 MU69 gaat voortaan als Ultima Thule door het leven.

Op 1 januari 2019 scheert ruimtesonde New Horizons langs een Kuipergordelobject dat officieel 2014 MU69 heet. Maar dat bekt natuurlijk niet zo lekker. Op dit moment is dat nog niet zo’n probleem. Maar volgend jaar – als dit Kuipergordelobject gesprek van de dag wordt – natuurlijk wel. En dus schreef NASA vorig jaar een wedstrijd uit waarin het publiek werd opgeroepen een bijnaam voor 2014 MU69 te bedenken. En dat is gelukt.

Ultima Thule

Uit alle inzendingen heeft het New Horizons-team de naam Ultima Thule gekozen. In de oudheid werd met deze naam verwezen naar het ‘uiterste noorden’, een nog onbekend gebied. Honderden jaren later komt de term dus weer in zwang. En dat is helemaal terecht. Want New Horizons bevindt zich op dit moment in onontgonnen gebied; het is de eerste missie die naar de Kuipergordel voert. “MU69 is de volgende Ultima Thule van de mensheid,” stelt hoofdonderzoeker Alan Stern. “Ons ruimtevaartuig is onderweg naar de grenzen van de bekende wereld.”

Andere potentiële namen voor 2014 MU69 die het niet gered hebben, zijn: Abeona, Olympus, Tiramisu en Rubicon.

Twee delen?

In 2015 scheerde ruimtesonde New Horizons al langs Pluto. En volgend jaar is dus Ultima Thule aan de beurt. Net zoals we in het geval van Pluto eigenlijk niet goed wisten wat ons tijdens de scheervlucht te wachten stond, zal ook het volgende avontuur van New Horizons naar verwachting voor verrassingen zorgen. Zo suggereren recente waarnemingen – gedaan vanaf de aarde – dat Ultima Thule rood van kleur is en mogelijk uit twee delen bestaat.

Ultima Thule is een bijnaam. Officieel heet het object nog altijd 2014 MU69. Pas na de scheervlucht – als we weten of Ultima Thule één object of twee of zelfs een verzameling objecten is – zal deze een officiële naam krijgen.