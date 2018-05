Dit keer lijkt een vreemde planetoïde erop te wijzen dat ons zonnestelsel negen planeten telt.

Begin 2016 stelden twee gerespecteerde onderzoekers dat ons zonnestelsel niet acht, maar negen planeten herbergt. Eén planeet zou aan de rand van ons zonnestelsel nog op ontdekking wachten. De onderzoekers trokken die voorzichtige conclusie op basis van zes Kuipergordelobjecten die allemaal elliptische banen hebben, maar dezelfde richting in de fysieke ruimte volgen. “De kans dat dit toeval is, is slechts 0,007 procent”, zo vertelde onderzoeker Mike Brown toen. “Kortom, het kán haast geen toeval zijn. Er moet iets zijn dat de koers van deze objecten bepaalt.” En dat ‘iets’ zou een negende, behoorlijk zware planeet zijn. Tot op heden is het onderzoekers nog niet gelukt om die negende planeet direct waar te nemen. Maar het bewijs voor het bestaan van de planeet, stapelt zich op. En in een nog te publiceren paper – in te zien op Arxiv – komen onderzoekers nu opnieuw met een aanwijzing voor het bestaan van de planeet op de proppen.

Baan

Het draait allemaal om planetoïde 2015 BP519. De ruimtesteen houdt er een behoorlijk vreemde baan op na en dat zou te wijten zijn aan de vermeende negende planeet in ons zonnestelsel (ook wel planeet X genoemd).

Inclinatie

2015 BP519 is een zogenoemd Transneptunisch Object (TNO) en bevindt zich dus buiten de baan van Neptunus. De planetoïde werd in 2015 tijdens het Dark Energy Survey ontdekt, op een afstand van zo’n 55 AU (1 AU is de gemiddelde afstand tussen de aarde en de zon) van de zon. Vervolgonderzoek wijst nu uit dat deze planetoïde een vreemd baanvlak heeft. Dat baanvlak heeft een behoorlijke inclinatie, wat betekent dat het geheld is ten opzichte van het baanvlak waar de planeten in bivakkeren. “2015 BP519 heeft de grootste inclinatie van alle extreme TNO’s die tot op heden ontdekt zijn,” zo schrijven de onderzoekers.

Meer weten over planeet X?

Simulaties

Met behulp van simulaties hebben ze geprobeerd uit te zoeken hoe de planetoïden in die bijzondere baan is beland (je zou verwachten dat de planetoïde – geboren uit dezelfde gas- en stofschijf als de planeten – oorspronkelijk geen geheld baanvlak had). En wat blijkt? Simulaties waarin een negende planeet aan 2015 BP519 trekt, blijken te resulteren in de vreemde baan waarin we 2015 BP519 vandaag de dag aantreffen.

“2015 BP519 onderschrijft de Planeet Negen-hypothese,” zo schrijven de onderzoekers. “Als het object gevormd is in het baanvlak van het zonnestelsel – iets wat je mag verwachten – is er een kleine kans dat zijn baan de waargenomen hoge inclinatie bereikt door dynamische processen waarbij alleen de ons bekende planeten betrokken zijn. De waargenomen eigenschappen van de baan van 2015 BP519 blijken daarentegen gemakkelijk te ontstaan door interacties in een zonnestelsel dat een negende planeet herbergt.” De onderzoekers hopen dat er in de nabije toekomst nog meer planetoïden met een geheld baanvlak worden ontdekt. Hopelijk komt er dan meer duidelijkheid over de vraag of planeet X werkelijk aan deze vreemde omloopbanen ten grondslag ligt.