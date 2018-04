Deze orbiter kan uitvogelen of er methaan producerende aliens op Mars huizen.

De ExoMars-orbiter zal de jacht op die aliens binnen enkele weken aanvangen, zo heeft ESA bekend gemaakt. De orbiter kwam al in 2017 bij Mars aan, maar is bijna een jaar druk geweest met het bereiken van de juiste omloopbaan. Dat is nu gelukt: de orbiter voltooit elke twee uur een rondje rond Mars en bevindt zich op zo’n 400 kilometer afstand van het oppervlak. De orbiter is volgens ESA dan ook “klaar om vanuit een baan rond Mars op zoek te gaan naar sporen van leven”.

Atmosfeer

De ExoMars-orbiter zal met name onderzoek gaan doen naar de atmosfeer van Mars. De instrumenten aan boord van de sonde zijn gevoelig genoeg om zelfs heel zeldzame gassen in die atmosfeer op te sporen. De focus zal daarbij liggen op methaan. Eerdere onderzoeken hebben al aangetoond dat dit gas in de atmosfeer zit, maar niemand weet waar het vandaan komt (zie kader). ExoMars moet dat gaan onthullen en bovendien uitzoeken hoeveel methaan er nu precies in de Martiaanse atmosfeer zit.

Onderzoekers verwachten dat methaan in de atmosfeer van Mars maar kort meegaat: rond de 400 jaar. Dat komt onder meer doordat het eenmaal in de atmosfeer wordt afgebroken door ultraviolet licht van de zon. Dat we nu in de atmosfeer van Mars methaan aantreffen, wijst er dan ook op dat dit methaan vrij recent op Mars is geproduceerd.

Vulkanen of leven?

Als het gaat om de productie van methaan op Mars zijn er verschillende opties. Zo kan het ontstaan door vulkanische en hydrothermale activiteit. Maar op aarde wordt het grootste deel van het atmosferische methaan gegenereerd door…levende organismen. En onderzoekers sluiten dan ook niet uit dat ook op Mars biologische activiteit aan het methaan ten grondslag ligt.

Natuurlijk houdt Mars Express zich niet alleen bezig met de atmosfeer van Mars. De sonde zal ook op zoek gaan naar waterijs dat onder het oppervlak van Mars verstopt zit. Daarmee kan de sonde weer richting geven aan nieuwe Marsmissies door interessante potentiële landingsplekken aan te wijzen. Bovendien zal de orbiter in aanloop naar de aankomst van Marslander InSight dienst gaan doen als doorgeefluik en de communicatie tussen de aarde en twee Marsrovers van NASA – Curiosity en Opportunity – op zich nemen. Vanaf 2021 moet deze ook het contact tussen de nieuwe ExoMars-rover en de aarde mogelijk maken.