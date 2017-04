Cassini heeft de eerste foto’s die de sonde maakte terwijl hij in het gat tussen Saturnus en zijn ringen dook, naar de aarde gestuurd.

Cassini maakte de foto gisteren. Toen dook de ruimtesonde voor het eerst in het 2400 kilometer brede gat tussen Saturnus en zijn ringen. De snoekduik bracht de sonde – die al 13 jaar rond Saturnus cirkelt – dichter bij de gasreus in de buurt dan ooit. Het resulteert dan ook in fantastische close-up foto’s van de atmosfeer van de gasreus.

Eerste foto

Na een radiostilte van bijna 24 uur heeft Cassini die foto’s vanmorgen (Nederlandse tijd) naar de aarde gestuurd. En NASA heeft direct één – onbewerkt – kiekje online gezet. Op de foto zien we de atmosfeer van Saturnus van wel heel dichtbij.

Er komt nog meer!

De komende dagen zullen ongetwijfeld nog veel meer indrukwekkende foto’s worden vrijgegeven. En dat is nog maar het begin. De komende maanden zal Cassini namelijk nog 21 keer in het gat tussen Saturnus en de ringen duiken. Behalve fraaie foto’s van Saturnus’ wolkentoppen mogen we ook spectaculaire close-up beelden verwachten van de binnenste ringen van de gasreus.

Wetenschap

Natuurlijk maakt Cassini niet alleen foto’s. De sonde doet ook onderzoek naar de zwaartekracht en magnetische velden van Saturnus. En gehoopt wordt dat Cassini eindelijk meer inzicht kan geven in de rotatiesnelheid van Saturnus en de oorsprong van het indrukwekkende ringenstelsel dat we rond de gasreus vinden.

Met de 21 snoekduiken in de ruimte tussen Saturnus en zijn ringen is het laatste en misschien wel spannendste deel van Cassini’s werkzame leven aangebroken. In september zal de sonde opdracht krijgen om zich in Saturnus’ atmosfeer te boren.