Zwemmen op Mars? Misschien kan het in het jaar 2036. Wetenschappers zijn van plan om een meer te vormen op de rode planeet. Een ambitieus plan.

Op een nieuwe site presenteren de onderzoekers hun plan om een meer te creëren op het oppervlak van Mars. De teamleden schrijven dat het lastig is om een hele planeet te terravormen, maar dat een klein stukje wel moet lukken. Door een meer te vormen op het oppervlak van deze planeet is het makkelijker voor kolonisten om de planeet te koloniseren.

Asteroïde gooien

Het team wil een kleine asteroïde op Mars werpen. Daarvoor gebruiken ze een ruimtevaartuig met een krachtige laser. Bij zo’n inslag ontstaat er een krater met een diameter van ongeveer negen kilometer. Dit wordt de Omaha-krater genoemd. Daarnaast komt er zoveel hitte vrij, dat ijs in de nabije omgeving smelt en dat het smeltwater in de krater stroomt. De temperatuur van het water wordt onder de elf graden Celsius gehouden, zodat er weinig water verloren gaat. Het kratermeer kan zo duizenden jaren blijven bestaan.

Kolonisatie krijgt een kickstart

Het grote voordeel is dat er een gebouw om het meer kan worden gebouwd. Dit maakt het mogelijk om een complex te realiseren met een oppervlak van miljoenen vierkante meters. Groot genoeg voor misschien wel duizenden kolonisten om te wonen. De kolonisten kunnen overtollige zuurstof boven de kraterbodem pompen, waardoor er een lokale ozonlaag ontstaat. Het is geen gekke gedachte dat er uiteindelijk rondom het meer planten gaan groeien. Lokaal is er immers sprake van een unieke combinatie van ozon, hitte, water en lucht (zuurstof/CO2).

“Door op te schalen ontstaan er al snel nederzettingen, die zelfvoorzienend zijn en zelf expedities uitvoeren op Mars”, schrijft het team in een persbericht. “Hierdoor hoeft er vanuit de aarde minder vracht worden aangevoerd.”

Tweede terravorming

Als het eerste terravormingproject geslaagd is, gaat het team verder. In 2061 hopen de onderzoekers een tweede asteroïde naar Mars te slingeren: 2005 LF8. Hierbij ontstaat er een nog grotere krater met een groter meer. Wellicht dat er ooit miljoenen mensen aan dit meer wonen.

Korreltje zout

Dit klinkt natuurlijk fantastisch, maar is het heel realistisch dat de schetsen op de tekentafel daadwerkelijk tot leven komen? Voor nu moeten we de plannen van team MATT met een korreltje zout nemen. Dit plan heeft geen schijn van kans als niemand investeert. Als Elon Musk (SpaceX) iets ziet in dit idee, dan kan het in een keer hard gaan. Maar is niemand bereid om geld in het project te pompen, dan eindigt het voorstel in de prullenbak. Zo hard kan het zijn.

Alternatief

Mocht dit plan uiteindelijk sneuvelen, dan niet getreurd. Er ligt nog een ander plan op tafel om Mars te terravormen. Andere wetenschappers willen een groot magnetisch schild in de ruimte plaatsen dat de atmosfeer van Mars beschermt.

Wat denk jij? Kleurt de rode planeet de komende decennia groen? En is het zinvol dat wetenschappers zich richten op het terravormen van Mars of is het beter om de pijlen op andere planeten en manen te richten? Laat jouw mening achter onder dit artikel!