Amper een week nadat de ruimtesonde bij de planetoïde is aangekomen, heeft deze al groot nieuws!

Onderzoek van NASA’s Origins, Spectral Interpretation, Resource Identification, Security-Regolith EXplorer (kortweg OSIRIS-REx) wijst namelijk uit dat er op Bennu moleculen te vinden zijn die zuurstof en waterstofatomen bevatten. Dergelijke moleculen worden ook wel hydroxylgroepen genoemd en NASA vermoedt dat ze verspreid over de hele planetoïde te vinden zijn in waterhoudende kleimineralen.

Interactie

Dat laatste zou betekenen dat het rotsachtige materiaal op Bennu in het verleden de interactie is aangegaan met water. Op dit moment is Bennu te klein om vloeibaar water te kunnen herbergen. Maar aangenomen wordt dat Bennu ooit deel uitmaakte van een grotere planetoïde en mogelijk was daarop wel vloeibaar water te vinden.

Flinke kei

Verder wijzen observaties van Bennu uit dat deze er in grove lijnen uitziet zoals verwacht. De enige grote afwijking is de aanwezigheid van een flinke kei nabij de zuidpool. Metingen van OSIRIS-REx suggereren dat deze zo’n 50 meter hoog is en ongeveer 55 meter breed.

Monster

OSIRIS-REx is nog druk bezig om Bennu verder in kaart te brengen en scheert daartoe herhaaldelijk over de noord- en zuidpool en evenaar. Daarbij nadert de sonde het oppervlak tot zo’n zeven kilometer. De data die de sonde de komende tijd verzamelt, worden gebruikt om een geschikte locatie te vinden voor het verzamelen van een oppervlaktemonster. Het is namelijk de bedoeling dat OSIRIS-REx wat materiaal van Bennu verwijdert en in 2023 terugbrengt naar de aarde. Dat zal naar verwachting nog meer inzicht geven in de samenstelling en oorsprong van Bennu.

Het kiezen van een geschikte plaats voor het verzamelen van een oppervlaktemonster zal nog niet meevallen. Observaties van OSIRIS-REx wijzen uit dat er veel meer keien op het oppervlak te vinden zijn dan gedacht. En die keien kunnen een gevaar vormen tijdens de afdaling van de ruimtesonde. Toch is NASA ervan overtuigd dat het gaat lukken om de missie tot een succes te maken. “De voorlopige gegevens laten zien dat het team de juiste planetoïde heeft gekozen,” aldus onderzoeker Dante Lauretta. “We hebben tot op heden geen onoverkoombare problemen aangetroffen op Bennu. De ruimtesonde is gezond en de wetenschappelijke instrumenten werken beter dan nodig is. Het avontuur kan beginnen.”