Nieuw onderzoek verwerpt het meest hardnekkige vooroordeel over sociale media.

De opkomst van sociale media ging vrijwel gepaard met angst voor sociale vervreemding. Zo zou door het gebruik van sociale media je relatie met familie of vrienden verwateren. Maar klopt dat eigenlijk wel?

Twijfel

De onderzoekers gingen in een nieuwe studie op zoek naar hard bewijs. Is het aantoonbaar dat het gebruik van sociale media het één op één contact met een goede vriend of een familielid aan de kant schuift? Nee, was de duidelijke conclusie. “Dat wil niet zeggen dat overmatig gebruik van sociale media goed is, maar het is niet slecht op de manier dat de meeste mensen denken dat het is,” legt onderzoeker Jeffrey Hall uit.

Sociale interacties

De onderzoekers baseren hun conclusie op twee verschillende onderzoeken. In de eerste plaats maakten ze gebruik van eerdere studies om te kijken of een afname in persoonlijk contact gecorreleerd kon worden met het toenemende gebruik van sociale media. Hier bleek geen enkel verband te liggen. “Het gebruik van sociale media heeft op geen enkele manier effect op de directe sociale interacties – zoals het het opzoeken van vrienden en telefoneren – met anderen,” verduidelijkt Hall. “Als het vooroordeel waar zou zijn, zouden we moeten hebben gezien dat mensen minder vaak het huis uit gaan en minder vaak bellen. Maar dat is niet het geval.”

Sms’jes

Voor de tweede studie verzamelden de auteurs 116 mensen, waarvan de helft student, en de andere helft volwassenen. Voor vijf aaneengesloten dagen werden de deelnemers vijf keer per dag ge-sms’t. In deze berichtjes vroegen de onderzoekers naar het gebruik van sociale media en naar de directe sociale contacten in exact de tien voorgaande minuten. “We kwamen erachter dat als de deelnemers die dag op sociale media zaten, dit niet betekende dat ze later op de dag alleen zouden zijn,” concludeert Hall. Daarnaast sloten de onderzoekers ook uit dat door het gebruik van sociale media de deelnemers minder vaak hechte contacten hadden. Al me al lijkt het erop dat het vooroordeel op geen enkele manier hard te maken is.

Hoewel het stigma al meerdere keren in twijfel is getrokken in verschillende studies, blijkt dat het idee koppig standhoudt. Wat wellicht wel het geval is, is dat sociale media de traditionelere media verdringen. Denk bijvoorbeeld aan het lezen van de krant, of televisiekijken. Maar dat je door Facebook vervreemd raakt van familie en vrienden? Dat idee mag nu voor eens en voor altijd de prullenbak in.