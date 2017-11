Ook turnen is niet langer het domein van mensen alleen.

De afgelopen jaren hebben we lijdzaam moeten toezien hoe robots het ene na het andere menselijke kunstje onder de knie kregen. Zo kunnen ze al aardig voetballen – zeker in vergelijking met niet nader te noemen nationale elftallen – en zijn ze in staat tot tal van huishoudelijke taken: van was opvouwen tot pannenkoeken bakken. En dan zijn er nog robots die muziek kunnen maken en schrijven en zelfstandig kunnen zaaien en oogsten. Om nog maar te zwijgen van de robots die zich zelfstandig kunnen voortplanten.

Turnen

Reden genoeg om je af te vragen of er eigenlijk nog zaken zijn die robots niet onder de knie kunnen krijgen. Nou ja, die zijn er zeker. Turnen is bijvoorbeeld nog behoorlijk lastig voor de vaak zware, bekabelde, weinig lenige en instabiele robots. Tenminste: dat was tot voor kort zo. Want nu is er Atlas, een robot waar Boston Dynamics in opdracht van het Amerikaanse DARPA (Defense Advanced Research Projects Agency) al een tijdje aan knutselt. En die robot kan turnen.

Backflip

Ben je nog niet overtuigd? Misschien dat onderstaand filmpje waarin de robot hoge sprongen maakt en een foutloze backflip uitvoert, helpt.

Oké, het WK Turnen lijkt nog ver weg. Maar je moet niet vergeten dat deze robot pas in 2013 het levenslicht zag en toen aanzienlijk zwaarder was en zijn energie via lange kabels kreeg aangevoerd (zie filmpje hieronder). Dan is de evolutie van deze robot toch vrij vlot gegaan.