Grote vraag is nu of de wereldberoemde planetenjager nog wakker wordt.

Afgelopen weekend is ruimtetelescoop Kepler in slaapstand gegaan. Dat gebeurde nadat deze de data – verzameld tijdens de laatste observatierun – naar de aarde had verzonden. Onduidelijk is nog of dit het einde is van een fantastische missie.

Brandstof

Dat ruimtetelescoop Kepler er op termijn het bijltje bij neer gaat gooien, is geen verrassing. In maart liet NASA al weten dat de planetenjager – die de afgelopen decennia duizenden exoplaneten ontdekte – bijna door zijn brandstof heen is. De Amerikaanse ruimtevaartorganisatie voorspelde toen te verwachten dat deze het hooguit nog een paar maanden vol zou houden.

Het verlies van Kepler zal hoe dan ook een aderlating zijn. Want Kepler is enorm productief gebleken. Tijdens het eerste deel van zijn missie ontdekte deze meer dan 4500 (kandidaat-)planeten. En tijdens het tweede deel van de missie – waarbij de ruimtetelescoop vanwege enkele mankementen met enige aanpassingen de jacht op exoplaneten voortzette – werden er nog eens meer dan 800 (kandidaat-)planeten ontdekt. Inmiddels heeft NASA al een tweede planetenjager gelanceerd: TESS . Deze zoekt naar exoplaneten rondom nabije sterren. Naar verwachting zal TESS binnen enkele jaren 3000 kandidaat-planeten ontdekken, waaronder zo’n 500 planeten die net zo groot of net ietsje groter zijn dan de aarde.

Onderzoek

Inmiddels is het eind augustus en lijkt de koek echt op te zijn. Maar NASA wil zich daar nog niet bij neerleggen. Op dit moment wordt uitgezocht hoeveel brandstof Kepler nog aan boord heeft. Ook wordt gekeken of de telescoop verder nog in goede gezondheid is.

Zal Kepler nog iets uit kunnen richten? Of is het klaar? Het wordt de komende tijd spannend. Maar zelfs als de ruimtetelescoop de handdoek in de ring gooit, zullen er naar verwachting nog talloze nieuwe ontdekkingen op de naam van Kepler worden bijgeschreven. Nog zeer regelmatig ontdekken onderzoekers in ‘oude’ en recentere Kepler-data signalen van nieuwe planeten.