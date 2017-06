Terwijl de scheur breder wordt, groeit deze in de lengte nauwelijks: de scheur is nog steeds zo’n 200 kilometer lang.

Dat melden onderzoekers die de scheur in de ijsplaat nauwlettend in de gaten houden. De laatste data wijzen uit dat de scheur sinds eind mei niet langer is geworden. Maar wel breder: elke dag dijt deze zo’n 2 meter uit.

Enorme groei

Eind mei luidden onderzoekers nog de noodklok over de enorme groei die de scheur in de lengte had doorgemaakt. In enkele dagen tijd was de scheur toen 17 kilometer langer geworden. Het betekende dat het uiteinde van de scheur nog maar dertien kilometer verwijderd was van het randje van de ijsplaat. Dat is nu – bijna een maand later – dus nog steeds zo.

IJsberg

Onderzoekers houden de scheur in de Larsen C-ijsplaat nauwlettend in de gaten. Als de scheur nog 13 kilometer groeit, ontstaat namelijk een ijsberg die ongeveer 5000 vierkante kilometer groot is.

Kwestie van tijd?

Op dit moment lijkt het niet de vraag te zijn of die 5000 kilometer grote ijsberg er gaat komen, maar wanneer deze het levenslicht ziet. Volgens wetenschappers kan dat in principe elk moment gebeuren. Ze wijzen erop dat de volgende groeispurt die de scheur doormaakt, zomaar de laatste kan zijn.



De Larsen C-ijsplaat bevindt zich aan de rand van West-Antarctica. De ijsplaat is ongeveer 350 meter dik en rust op het water. Dat betekent dat het losbreken van de 5000 vierkante kilometer grote ijsberg geen directe invloed zal hebben op de zeespiegel. Maar onderzoekers zijn bang dat het losbreken van deze ijsberg nog maar het begin is. Als de scheur het randje van de ijsplaat bereikt en een 5000 km2 grote ijsberg ontstaat, verliest de ijsplaat in één klap 10 procent van zijn massa. Mogelijk komt de ijsplaat die klap niet te boven en begint deze in de jaren erna in zijn geheel uiteen te vallen. Iets soortgelijks overkwam ook de buurman van Larsen C: Larsen B. Als de Larsen C-ijsplaat compleet uiteenvalt – een proces dat waarschijnlijk jaren in beslag neemt – kan dat wel leiden tot een zeespiegelstijging. Dat komt doordat de ijsplaat de achterliggende gletsjers afremt. Als de ijsplaat verdwijnt, kunnen die gletsjers gemakkelijker de zee in glijden en zullen ze naar verwachting ook sneller gaan stromen en meer ijs in zee dumpen.