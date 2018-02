Een tweet van Musk lijkt te suggereren dat deze veel verder de ruimte ingaat dan de bedoeling was.

Musk heeft een plaatje de wereld ingeslingerd waarop de baan van zijn rode Tesla Roadster – die gisterenavond tijdens de testvlucht van de Falcon Heavy-raket werd gelanceerd – te zien is. En de lijntjes lopen een beetje anders dan we op voorhand hadden verwacht.

Geplande baan

Hieronder zie je de baan waar de auto zich in zou moeten nestelen. De auto zou volgens de planning in een baan rond de zon gaan cirkelen en als het ware heen en weer pendelen tussen de baan van de aarde en Mars.

Nieuwe baan?

Maar nu heeft Musk een plaatje de wereld in geslingerd dat lijkt te suggereren dat de auto de baan van Mars voorbijgaat en zelfs op koers ligt richting de planetoïdengordel.

Third burn successful. Exceeded Mars orbit and kept going to the Asteroid Belt. pic.twitter.com/bKhRN73WHF — Elon Musk (@elonmusk) 7 februari 2018

Helaas moeten we het met deze ene tweet doen. SpaceX hult zich verder in stilzwijgen over de exacte koers en baan van de auto. Tot grote ergernis van menig astronoom. Want wetenschappers willen maar wat graag gaan uitzoeken hoe stabiel de baan van de auto werkelijk is en hoe de toekomst van de rode Tesla eruitziet. Eerder vertelde Musk te verwachten dat de auto het duizenden jaren in een baan rond de zon vol kan houden, maar hoe zit dat als deze in een andere baan is beland dan gepland?

So, this is probably unstable due to Jupiter on the decades timescale, not billions of years. But hey, first private spacecraft to the belt, beating the asteroid miners. https://t.co/kMhkLp1fpb — Simon Porter (@AscendingNode) 7 februari 2018

De kwestie wordt ongetwijfeld vervolgd. Tot die tijd kunnen we je onder meer de geweldige beelden aanraden die gisteren vanuit de vliegende rode Tesla werden gemaakt (zie hieronder).

Of volg de passagier van de rode Tesla op Twitter en zie onder meer hoe hij de Flat Earth Society een hak zet.

SpaceX is een Amerikaans ruimtevaartbedrijf dat de mens tot een multiplanetaire soort wil maken en wel door te beginnen met het koloniseren van de rode planeet. Daar zijn krachtige raketten voor nodig en het bedrijf heeft er dus nu eentje ontwikkeld. Toch zal de Falcon Heavy niet ingezet worden om naar Mars te vliegen. Die eer is weggelegd voor zijn opvolger waar SpaceX nu al aan werkt: de Big Falcon Rocket.