Het duurt 200.000 jaar als we met de snelheid van het licht van de ene naar de andere rand reizen.

Onze zon zo’n 27.000 lichtjaar van het centrum verwijderd. Wetenschappers dachten altijd dat de zon zich halverwege de schijf bevond, oftewel ongeveer even ver verwijderd van de rand van de Melkweg als van het centrum. Dit betekent dat de Melkweg een diameter zou hebben van zo’n honderdduizend lichtjaar.

Het verst object in de Melkweg Het verste geobserveerde object in ons Melkwegstelsel is een stervormingsgebied aan de andere kant van het galactische centrum. Dit stervormingsgebied is 66.000 lichtjaar van de aarde verwijderd

Ons sterrenstelsel bevat een draaiende schijf met spiraalarmen en een halo. De halo is bolvormig en omringt de draaiende schijf. Onderzoekers keken naar de afwezigheid van zware elementen in sterren in de spiraalarmen en vergeleken die met sterren in de halo. Ze troffen een mix van sterren aan op enorme afstanden.

De illustratie hieronder laat zien waar de grens van de Melkweg is. Er kan met 99,7% en 95,4% zekerheid gezegd worden dat er sterren buiten de stippellijnen te vinden zijn. De gele stip geeft aan waar wij ons bevinden.

“We hebben geen modellen gebruikt, want die geven soms alleen antwoorden binnen het kader waarin ze zijn ontworpen”, zegt onderzoeker Francis Garzón. Garzón en zijn collega’s kwamen tot de nieuwe conclusies nadat ze een statistische analyse hadden uitgevoerd met data van APOGEE en LAMOST, twee projecten waarbij de spectra van sterren zijn geanalyseerd om te bepalen wat hun snelheden en chemische samenstellingen zijn. “Omdat er geen modellen zijn gebruikt, hebben we geen aannames gedaan.”