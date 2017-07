Stel, we vliegen in een ruimtevaartuig vlak boven Jupiter, dan ziet de Grote Rode Vlek er zo uit.

Burgerwetenschapper Björn Jónsson heeft data van de JunoCam imager gebruikt om de foto te maken. Qua kleuren komt de foto heel dicht in de buurt van de werkelijkheid. Zelfs in ware kleuren zijn er nog genoeg details te zien, zoals turbulente stromingen in en buiten de Grote Rode Vlek.

De foto is gemaakt op 10 juli tijdens de zevende scheervlucht van Juno over Jupiter. Op het moment dat de foto is gemaakt bedroeg de afstand tussen het ruimtevaartuig en de planeet slechts 13.917 kilometer. De roodkleurige storm is 16.350 kilometer breed en is daarmee breder dan de aarde. Wetenschappers houden de storm al sinds 1830 in de gaten en gaan ervanuit dat deze al meer dan 350 jaar woedt.

Eerder deze maand plaatsen we meer foto’s van de gigantische storm op de gasreus. Deze kun je hier bekijken. “Honderden jaren hebben wetenschappers Jupiters Grote Rode Vlek geobserveerd, zich over de vlek verwonderd en er theorieën over bedacht,” vertelt onderzoeker Scott Bolton. “En nu hebben we de beste foto’s ooit van deze iconische storm.”

De data van Juno is voor iedereen beschikbaar. Vandaar dat veel burgerwetenschappers aan de slag gaan met deze gegevens en zelf de mooiste foto’s maken.