Zo’n vier maanden nadat SpaceX’s raket op het lanceerplatform ontplofte, gaat het ruimtebedrijf toch weer een poging wagen.

Komende zondag moet SpaceX tien communicatiesatellieten in een baan rond de aarde gaan plaatsen. De lancering vindt plaats vanaf het Vandenberg’s Space Launch Complex in Californië.

Elke lancering is spannend, maar deze lancering zet in het bijzonder aan tot nagelbijten. Zo’n vier maanden geleden vond namelijk de laatste lancering van SpaceX plaats en die ging mis. De draagraket Falcon 9 – met aan boord onder meer een Israëlische satelliet – explodeerde op het lanceerplatform . Musk noemde het “ de moeilijkste en meest complexe mislukking die we in 14 jaar tijd hebben meegemaakt .”

Zuurstoftank

Maandenlang was onduidelijk wat er precies mis was gegaan. Maar onderzoekers denken er nu uit te zijn. Het ging allemaal mis in de tweede rakettrap: een drukvat in een zuurstoftank begaf het, waarna de tweede rakettrap en vervolgens de complete draagraket verloren ging. Nu bekend is wat er misging, kunnen er maatregelen worden getroffen om herhaling tegen te gaan en durft SpaceX zich weer aan een lancering te wagen.

Bemande missie

De Falcon 9-draagraket wordt niet alleen gebruikt om satellieten in een baan rond de aarde te plaatsen. De raket wordt tevens ingezet om het met voorraden gevulde ruimtevaartuig Dragon naar het ISS te brengen. En op termijn moet de raket ook bemande ruimtemissies op zich gaan nemen en ruimtevaartuig Crew Dragon naar het ISS brengen. Recent werd duidelijk dat de eerste bemande missie iets is uitgesteld. Mogelijk heeft dat te maken met de ontploffing die in september plaatsvond. Later dit jaar – in november – zal de Crew Dragon onbemand worden gelanceerd. In mei 2018 zullen voor het eerst astronauten aan boord van Crew Dragon gelanceerd worden.

Overigens reiken de ambities van SpaceX verder dan het ISS. Op termijn wil het bedrijf met grote regelmaat bemande missies naar Mars organiseren en een kolonie op de rode planeet stichten.