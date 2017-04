Je kunt van Marsgrond supersterke stenen maken. En daar heb je geen extra ingrediënten of oven voor nodig.

Dat schrijven wetenschappers in het blad Scientific Reports. In het paper komen ze met een nieuwe manier om stenen te maken van Marsstof. En het is verrassend eenvoudig.

Hoe werkt het?

Men neme Marsstof (de onderzoeker experimenteerden met nagebootst Marsstof) en stopt het in een rubberen buis. Vervolgens oefen je grote druk uit op het stof. Zo ontstaan ronde schijven die ongeveer 2,5 centimeter dik zijn en uit die schijven kun je stenen snijden. De resulterende stenen zijn supersterk, zo wijzen experimenten uit. Zelfs zonder wapening zijn de Marsstenen sterker dan met staal versterkt beton.

IJzeroxide

Maar hoe komt het nu dat het Marsstof zo’n compacte steen vormt als je het onder druk zet? Het heeft alles te maken met ijzeroxide. Het zorgt ervoor dat het Marsstof een rode kleur heeft en doet dienst als bindmiddel. Experimenten wijzen uit dat kleine ijzerdeeltjes een coating vormen op de grotere basaltdeeltjes in het nagebootste Marsstof. De ijzeren deeltjes hebben gladde, schone zijden die gemakkelijk aan elkaar hechten als Marsstof onder druk wordt gezet.

Bemande missies naar Mars

Stenen maken op Mars: is dat nu werkelijk nodig? Nu misschien nog niet, maar dat gaat veranderen. Verschillende ruimtevaartbedrijven en -organisaties dromen van een bemande missie naar Mars en het lijkt erop dat die dromen de komende decennia uit gaan komen. Zo is NASA voornemens rond 2033 de eerste astronauten op Mars te gaan zetten. En die astronauten zullen verblijfsruimten moeten creëren op de rode planeet. Het is onmogelijk om alle daarvoor benodigde bouwmaterialen vanaf de aarde mee te nemen. En dus moet er worden gekeken of Mars misschien zelf bouwmaterialen herbergt.

Het is niet voor het eerst dat onderzoekers nagaan of van Marsstof wellicht stenen kunnen worden gemaakt. Maar het is wel voor het eerst dat onderzoekers met een methode komen die geen aanvullende ingrediënten vereist en relatief eenvoudig is. Maar helemaal tevreden zijn de wetenschappers nog niet. Zo willen ze bijvoorbeeld nog nagaan of het mogelijk is om op deze wijze grotere stenen te maken.