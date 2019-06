Vooral grotere vissen en zeezoogdieren zullen de dupe worden.

Onderzoekers hebben in kaart gebracht wat er staat te gebeuren met al het zeeleven – zoals vissen, ongewervelde dieren en zoogdieren – als we niets doen om de gevolgen van klimaatverandering tegen te gaan. En het ziet er niet al te best uit. Zo blijkt dat tegen het jaar 2100 zo’n 17 procent van deze dieren het loodje heeft gelegd.

Wist je dat…

…dolfijnen minder jongen baren door een warmere oceaan?

Afname

De uitstoot van onze broeikasgassen heeft grote gevolgen voor het leven in de oceaan. “We ontdekten dat bij elke graad dat het zeewater opwarmt, vijf procent van al het zeeleven verdwijnt,” zegt onderzoeker Derek Tittensor. Deze afname heeft onder andere te maken met de toenemende watertemperatuur. “De verliezen worden ernstiger naarmate we hogerop gaan in de voedselketen.” Dit betekent dat vooral grotere vissen en zeezoogdieren in aantallen achteruit zullen gaan en dat kleinere soorten – zoals fytoplankton – de gevolgen van klimaatverandering wat minder zullen voelen.

Gevolgen

Volgens de onderzoeker kan dit een gevaarlijk domino-effect veroorzaken. Oceanen zijn namelijk belangrijke bronnen van voedsel en levensonderhoud voor mensen van over de hele wereld. Uit de studie blijkt dat vooral vissen en zeedieren die in gematigde en tropische oceaangebieden voorkomen, verdwijnen. En hier zijn mensen juist sterk afhankelijk van vis. “We weten dat de voedselproductie op het land steeds meer wordt bedreigd door de gevolgen van klimaatverandering,” zegt co-auteur Jacob Schewe. “Denk bijvoorbeeld aan extreme hitte en droogte. Maar nu bevestigt onze studie dat de door de mens veroorzaakte klimaatverandering ook onze voedselvoorraden in de oceanen in gevaar brengt.”

Maatregelen

Alleen als er rigoreuze maatregelen genomen worden om de uitstoot van broeikasgassen te beteugelen, kunnen de verliezen volgens de studie beperkt worden. “Vermindering van de uitstoot van broeikasgassen zal ongetwijfeld helpen om het zeeleven zo veel mogelijk te beschermen,” zegt onderzoeksleider Heike Lotze.

Ondertussen werken wetenschappers ook aan nieuwe manieren om de hoeveelheid koolstofdioxide in de atmosfeer terug te dringen. En daar komt fytoplankton wederom om de hoek kijken. Fytoplankton neemt namelijk tijdens fotosynthese het betreffende broeikasgas op. Onderzoekers zijn nu van plan om er ervoor te zorgen dat de hoeveelheid fytoplankton in de oceaan toeneemt. Want meer fytoplankton, betekent meer koolstofopname. En op deze manier kan klimaatverandering aangepakt worden.