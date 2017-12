In delen van de Verenigde Staten en Canada is het momenteel erg koud. Hét moment voor Trump om weer iets doms te tweeten.

In delen van Canada dook het kwik vannacht onder de -40 graden Celsius. Dat is kouder dan op de noordpool, beweren deskundigen. De oorzaak van de extreem lage temperaturen is een koudegolf vanuit het Noordpoolgebied. Hierdoor is het zelfs in New York ijzig koud met een temperatuur onder de -10 graden Celsius.

President Donald Trump heeft een uitstekend gevoel voor timing. Bij extreme hitte zwijgt de Amerikaanse president, maar nu laat hij wel van zich horen met de onderstaande tweet:

In the East, it could be the COLDEST New Year’s Eve on record. Perhaps we could use a little bit of that good old Global Warming that our Country, but not other countries, was going to pay TRILLIONS OF DOLLARS to protect against. Bundle up! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 29 december 2017

Trump schrijft dat de VS wel een beetje opwarming van de aarde kan gebruiken. “En we zouden eerst biljoenen dollars betalen om ons te beschermen tegen deze opwarming”, aldus de amateur-klimatoloog. Dat sarcasme is nergens voor nodig, want het is vooral een hele domme opmerking.

Opwarming van de aarde veroorzaakt koude winters

Wetenschappers zijn het er namelijk over eens dat 2017 – net als de afgelopen jaren – één van de warmste jaren ooit gemeten gaat worden. Ook al warmt de aarde op, dan nog kan het in landen kouder zijn dan normaal. Sterker nog, wetenschappers verwachten dat bepaalde landen dankzij het broeikaseffect te maken krijgen met strengere winters. De warmte van de zon kan dieper doordringen en warmt oceanen op, waardoor er een sterk hogedrukgebied ontstaat boven de zee die normaal met ijs is bedekt. Dit systeem brengt vervolgens koude poollucht naar het vasteland.

Weer is geen klimaat

En daarnaast: wat zegt de temperatuur op een bepaalde dag, week of jaar over klimaatverandering? Helemaal niets. Bij het klimaat draait het immers om temperaturen op lange termijn, oftewel de gemiddelde weertoestand over een periode van minimaal dertig jaar. Ook als het in het voorjaar tropisch warm is in Nederland of België, zegt dit niets over opwarming of afkoeling van de aarde.

Laten we dus vooral naar de langdurige cijfers blijven kijken en bij hitterecords (zowel extreme kou en extreme hitte) niet direct een teken aan de wand zien.