Simulaties suggereren dat Venus in haar jonge jaren een vrij ondiepe oceaan herbergde.

Het is vandaag de dag lastig voor te stellen dat Venus ooit water bezat. De planeet is anno 2017 gloeiendheet en kurkdroog. Toch kan dat in de prille beginjaren van de planeet wel eens anders zijn geweest, zo schrijven onderzoekers in het blad Journal of Geophysical Research: Planets.

Simulaties

De onderzoekers baseren zich op computersimulaties. Tijdens deze simulaties verkenden ze verschillende omstandigheden waar Venus in haar beginjaren mee te maken kan hebben gehad. En sommige van die omstandigheden resulteerden in het ontstaan van een – weliswaar ondiepe – oceaan.

Best aangenaam

Eerder onderzoek toonde al aan dat Venus – waar het nu gemiddeld zo’n 480 graden Celsius is – in het verleden best een aangename planeet moet zijn geweest. Dankzij de slome rotatie van de planeet zou deze ook in staat moeten zijn geweest om een dik wolkendek te ontwikkelen en handhaven dat voor de nodige verkoeling en aangename oppervlaktetemperaturen zorgde.

Condenseren

Als dat wolkendek er werkelijk is geweest en voor voldoende verkoeling heeft gezorgd, dan moet waterdamp in de atmosfeer zijn gaan condenseren en op het oppervlak plassen hebben gevormd. Hoeveel water Venus moet hebben geherbergd om oceanen te kunnen maken, is onduidelijk. Dat is namelijk van verschillende factoren afhankelijk. Als er in de jonge jaren van Venus net zoveel CO2 in de atmosfeer zat als nu, dan zou de planeet slechts 10 procent van het water dat in de aardse oceanen huist nodig hebben gehad om een oceaan te maken. Maar onder iets andere omstandigheden had de planeet zeker 30 procent van de hoeveelheid water in de aardse oceanen nodig gehad.

Kortom: in theorie kan de jonge Venus dus een oceaan hebben gehad. Maar ja, hoe was dat in de praktijk? Dat is koffiedik kijken. Daar kunnen we namelijk pas achterkomen als we een kijkje op het oppervlak van de planeet nemen. En dat is – met het oog op de extreme temperaturen en de zwavelzuurregens – niet direct gemakkelijk, noch aantrekkelijk. En dus blijft het voorlopig bij simulaties en speculaties.