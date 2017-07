Toen astronomen de ster Ross 128 observeerden, vingen zij vreemde signalen op. Na een grondige analyse concluderen zij dat de mysterieuze signalen hoogstwaarschijnlijk afkomstig zijn van satellieten.

“We hebben de ster opnieuw geobserveerd met andere telescopen en hebben de bron van de Weird!-signalen gevonden”, schrijven de onderzoekers in een persbericht. “De beste verklaring voor de herkomst van de signalen is dat zij afkomstig zijn van één of meerdere geostationaire satellieten. Dit verklaart waarom de signalen binnen de frequentie van satellieten vielen en waarom de signalen alleen werden aangetroffen bij de dwergster Ross 128. Deze ster was namelijk te zien in een stuk hemel waar zich ook veel geostationaire satellieten bevinden. Het verklaart echter niet de spreiding van de signalen, maar dat komt mogelijk door verstoringen.”

Begin deze week kwamen astronomen al met drie mogelijke verklaringen. De signalen zouden veroorzaakt kunnen zijn door zonnevlammen op Ross 128, door een object dat tijdens de observaties van Ross 128 in het gezichtsveld verscheen of door satellieten. Uit het vervolgonderzoek blijkt dat de laatste verklaring het meest plausibel is.

Zijn de Weird!-signalen geen signalen van een buitenaardse beschaving? Die kans is klein, maar de onderzoekers sluiten het niet uit. Ze vroegen bijna 800 mensen – waaronder meer dan zestig astronomen – naar hun mening over de oorsprong van het signaal. Circa 250 mensen denken dat het signaal door aliens verzonden is. “Dit laat zien dat veel mensen nog steeds hoge verwachtingen hebben als het gaat om contact met een intelligente buitenaardse beschaving”, schrijven de wetenschappers. De meeste ondervraagden zien de mysterieuze signalen niet als een contactmoment met aliens.