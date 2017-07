Astronomen weten niet wat (of wie?) deze vreemde signalen precies veroorzaakt.

Wetenschappers ontdekten de signalen tijdens een onderzoeksproject waarbij het Arecibo Observatory wordt ingezet om rode dwergsterren te bestuderen. Doel is om meer over deze rode dwergsterren te weten te komen en misschien zelfs nieuwe objecten (bijvoorbeeld planeten) in de buurt van deze rode dwergen op te sporen. Tot op heden hebben de onderzoekers de volgende rode dwergen bestudeerd: Gliese 436, Wolf 359, HD 95735, BD +202465, V* RY Sex, K2-18 en Ross 128. En tijdens het bestuderen van laatstgenoemde ster ontdekten de wetenschappers iets geks. De onderzoekers vingen vreemde signalen op die ze tot op de dag van vandaag nog niet kunnen plaatsen.

Geen verstoring

Negen van de tien keer zijn dergelijke vreemde signalen het resultaat van elektromagnetische interferentie. Hierbij lijkt zo’n vreemd signaal afkomstig te zijn van een hemellichaam, maar is het gewoon het resultaat van een verstoring die bijvoorbeeld ontstaat door apparatuur op of nabij de aarde. Maar die vlieger gaat in dit geval niet op, denkt onderzoeker Abel Mendez. “We geloven dat de signalen geen lokale elektromagnetische interferenties zijn, aangezien we ze alleen bij Ross 128 zien en observaties van andere sterren die we direct ervoor of erna bekeken, geen vergelijkbare signalen opleverden.”

Zonnevlammen?

Maar als het geen verstoring is, hoe ontstaan de mysterieuze signalen dan? Mendez en collega’s weten het niet. “Er zijn drie mogelijke verklaringen,” vertelt Mendez. Zo zouden de signalen het resultaat kunnen zijn van zonnevlammen op Ross 128. Een alternatieve verklaring is dat het signaal afkomstig is van een ander object dat zich tijdens observaties van Ross 128 in het gezichtsveld bevindt. En de derde mogelijkheid is dat het signaal afkomstig is van een satelliet in een hoge baan rond de aarde “aangezien satellieten in een lage baan al snel uit het gezichtsveld verdwijnen”.

Tekortkomingen

Hoe plausibel de drie verklaringen op het eerste gezicht ook klinken: ze hebben stuk voor stuk hun tekortkomingen. Zo hebben we satellieten bijvoorbeeld nog nooit zo’n signaal af zien geven en ligt de frequentie van het vermeende type zonnevlam veel lager dan de frequentie van dit signaal. Daarnaast bevinden zich tijdens observaties van Ross 128 maar vrij weinig nabijgelegen objecten in het gezichtsveld. “Het is een mysterie,” concludeert Mendez. Zou het signaal dan misschien afkomstig kunnen zijn van aliens? Daar wil Mendez nog niet aan. Hij stelt dat die verklaring momenteel onderaan het lijstje met plausibele verklaringen bungelt.

Nieuwe observaties van Ross 128 zijn nodig om het mysterie op te lossen. Gisteren hebben wetenschappers de ster daarom opnieuw onder de loep genomen. Later deze week hopen ze met een update te komen. En nu maar hopen dat dit mysterie niet zo’n lange nasleep krijgt als dat andere vreemde signaal dat dit jaar alweer zijn 40e verjaardag viert.