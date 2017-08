De afgelopen week viel een onaangename factuur op de deurmat van de redactie. We worden door BeeldigBeeld.nl en Permission Machine gedwongen om 370 euro te betalen voor een klein fotootje uit 2012.

Steeds vaker worden blogs en nieuwssites aangeklaagd door bedrijven voor fotogebruik. Onlangs stond het blog 925.nl nog in de rechtzaal met Permission Machine. In België zijn zelfs meerdere kleine blogs omgevallen door deze partij.

Het nadeel van een database met 14.000+ artikelen is dat niet van ieder beeld de herkomst is te traceren. Zeker in de beginjaren van Scientias gingen we nogal onzorgvuldig om met foto’s. Hierdoor zijn er foto’s door de selectie gekomen, waarvan de exacte licenties niet te traceren zijn.

Voor ons is de belangrijkste prioriteit het voortbestaan van Scientias.nl. Als we iedere week zo’n factuur op de mat krijgen, dan kunnen we de deuren wel sluiten. Om dit te voorkomen, is besloten om al het beeldmateriaal tot 31 juli 2017 te verwijderen.

Betekent dit dat er geen foto’s meer bij oude artikelen staan?

De afgelopen dagen hebben we op de redactie tot middernacht doorgewerkt om belangrijke artikelen in het verleden te voorzien van goed (en grotendeels rechtenvrij) beeldmateriaal. Het gaat hierbij om artikelen van topauteurs, de best gelezen artikelen vanuit Google, de mooiste ruimtefoto’s en belangrijke gebeurtenissen in de geschiedenis (New Horizons langs Pluto, landing Philea, landing Curiosity). In totaal zijn inmiddels meer dan 300 oude artikelen aangepast en de komende dagen hopen we nog meer artikelen te herstellen.

Zijn alle afbeeldingen uit Google gehaald?

Al het oude beeldmateriaal is van de server verwijderd, waardoor de afbeeldingen ook uit Google verdwijnen. Dit is echter een proces dat enkele weken kan duren.

Waar halen jullie beeldmateriaal vandaan?

We gebruiken alleen rechtenvrij beeldmateriaal op Scientias.nl. Is beeldmateriaal niet rechtenvrij, dan vragen we toestemming bij de fotograaf. Foto’s van NASA zijn gelukkig rechtenvrij. Daarnaast werken we samen met Pixabay en gebruiken we beelden van Wikipedia Commons. Tenslotte gebruiken we foto’s uit persberichten van universiteiten met de juiste credits.

Kan ik als bezoeker helpen met de fotoselectie?

Helaas is dit iets wat we zelf moeten herstellen in de oude artikelen. Je kunt ons werk wel steunen door te doneren. Alvast bedankt!