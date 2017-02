Dagelijks maken honderden miljoenen mensen een selfie en plaatsen die op sociale media. Uit nieuw onderzoek blijkt dat anderen hier niet op zitten te wachten. Waarom blijven we dan als verdwaasde Bambi’s met getuite lippen in de lens kijken?

De meningen over selfies lopen uiteen. De een vindt een selfie een creatieve uitlaatklep, terwijl de ander een selfie niet authentiek en narcistisch vindt. Critici beweren dat iemand op een selfie – een foto van jezelf die ook nog eens door jezelf is gemaakt – nooit zichzelf is, omdat het beeld gemanipuleerd is door de selfiemaker.

Toch houden we ervan om een selfie te maken. Dit blijkt uit een onderzoek dat recentelijk is gepubliceerd in het wetenschappelijke vakblad Frontiers in Psychology. Professor Sarah Diefenbach van de universiteit van München liet 238 inwoners uit Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland een vragenlijst invullen. 77% van de deelnemers maakt regelmatig een selfie. Diefenbach vermoedt dat dit komt omdat een selfie divers ingezet kan worden. “Een selfie is een soort persoonlijke advertentie, waarbij de maker met zijn publiek speelt door alleen de positieve karaktereigenschappen te tonen”, legt Diefenbach. “Maar daarnaast kan een selfie ook als een vorm van zelfonthulling worden ingezet. De selfiemaker geeft informatie over zichzelf waarmee hij zijn eigen kwetsbaarheid toont en verdient zo sympathie.” Een voorbeeld van zo’n selfie is dat iemand laat zien hoe rommelig zijn huis is.

Hoewel 77% van de ondervraagden regelmatig een selfie maakt, snapt 62% tot 67% dat selfies mogelijk negatieve consequenties hebben. Zo kan iemand een negatief zelfbeeld krijgen door alle opgepimpte selfies die hij ziet in zijn tijdlijn. 82% van de ondervraagden ziet liever andere foto’s in zijn tijdlijn dan selfies.

Selfieparadox

Waarom maken we graag selfies, maar kijken we er niet naar? Dit is namelijk tegenstrijdig. Het verklaart niet waarom selfies zo populair zijn. Diefenbach noemt dit het ‘selfieparadox’. Iemand die een selfie maakt, denkt dat zijn eigen creatie authentieker of grappiger (zelfspot) is dan de selfies die door anderen worden gemaakt. Diefenbach: “Als de meesten zo denken, dan is het niet gek dat er veel selfies worden geproduceerd.”

Kleine groep

Hoewel de resultaten in lijn liggen met andere onderzoeken, is de geselecteerde groep van 238 mensen niet groot. Het is een feit dat selfies wereldwijd verschillen. Zo maken ze in Chili graag footies, is het in China heel gewoon om je selfie te pimpen en moeten ze in zuidoost-Turkije niks van selfies hebben. De groep deelnemers is geen goede doorsnede van de totale wereldbevolking. Hoewel de conclusie van het onderzoek wellicht geldt voor andere westerse landen, is het niet ondenkbaar dat een Chinees een selfie compleet anders ziet.