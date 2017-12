Een flinke duw in de rug van de broodnodige energietransitie!

De Wereldbank heeft een helder doel voor ogen: armoede bestrijden. En daartoe verstrekt de bank leningen aan ontwikkelings- en middeninkomenslanden. Die landen kunnen dat geld weer investeren om bijvoorbeeld de onderwijssector te hervormen, de gezondheidszorg te verbeteren of meer werkgelegenheid te creëren. Zo worden er elk jaar miljarden dollars verdeeld. En een deel daarvan wordt nog altijd geïnvesteerd in ‘upstream olie en gas’. Je moet dan denken aan de productie van olie en gas, maar ook het zoeken naar nieuwe olie- en gasbronnen. En daar zet de Wereldbank nu de rem op.

Vanaf 2019 zal er geen geld meer worden geïnvesteerd in de ‘upstream olie en gas’. Daar plaatst de Wereldbank echter wel een kleine voetnoot bij. Zo kan er ook na 2019 nog een uitzondering worden gemaakt voor de allerarmste landen waar (met name de armste) mensen anders zonder energie zouden komen te zitten. Voorwaarde is dan wel dat ook deze landen zich – ondanks dat ze nog olie en gas bovenhalen en verbruiken – houden aan de afspraken die ze op internationaal niveau over hun klimaatimpact hebben gemaakt.

Met de maatregel wil de Wereldbank ook ontwikkelingslanden aanmoedigen om de doelstellingen van het Parijse klimaatakkoord (de opwarming beperken tot 2 en indien mogelijk 1,5 graad Celsius) na te streven. Bovendien is de Wereldbank met de maatregel ook hard op weg om zijn eigen doelstelling – tegen 2020 zo’n 28% van het uit te lenen budget in klimaatacties investeren – te halen.

De Wereldbank maakte de nieuwe plannen bekend tijdens de One Planet Summit. Deze bijeenkomst vindt deze week plaats in Parijs en draait natuurlijk om het veranderende klimaat en wat we daar aan kunnen doen. De bijeenkomst wordt – niet toevallig – precies twee jaar nadat het historische Parijse klimaatakkoord werd gesloten, georganiseerd. In het klimaatakkoord beloven alle landen – met uitzondering van de VS, die deze zomer uit het akkoord stapte – er alles aan te doen om de opwarming van de aarde tot 2 en indien mogelijk 1,5 graad Celsius te beperken. Even leek het verdrag met het uittreden van de VS aan het wankelen te zijn gebracht, maar andere landen lijken juist nu vastberadener dan ooit om de rem te zetten op hun uitstoot en de verandering van het klimaat.