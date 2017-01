Onderzoekers hebben voor het eerst embryo’s laten groeien die deels mens en deels varken zijn. Dankzij het onderzoek hopen wetenschappers in de toekomst menselijke organen te laten groeien in varkens, zodat er altijd genoeg donororganen zijn.

Het is voor het eerst dat er een hybride embryo is gemaakt, waarbij een embryo bestaat uit DNA van een mens en een dier. Het internationale team van wetenschappers schrijven in een paper in het wetenschappelijke vakblad Cell wat er exact heeft plaatsgevonden.

Eerst begonnen de onderzoekers met een kruising van een rat en een muis. Ze verstoorden de ontwikkeling van organen in het embryo van een muis, waarna stamcellen van ratten werden geplaatst. Deze stamcellen namen het werk over en vormden organen. Gisteren werd er al een artikel gepubliceerd op Scientias.nl over de creatie van een muizen-alvleesklier in het lichaam van een rat. Kortom, wetenschappers zijn al erg ver als het gaat om het combineren van muizen-DNA en rattengenen.

Maar een varken en mens combineren is ingewikkelder. De evolutionaire afstand tussen een varken en een mens is namelijk veel groter. “Dit betekent dat het lastiger is om verschillende cellen te combineren in een embryo”, legt onderzoeker Jan Wu van het Salk Instituut uit. Toch lijken de organen van varkens op die van mensen. De wetenschappers plaatsten cellen van mensen in de embryo’s van varkens. Timing was daarbij heel belangrijk. Wanneer de creatie van een zogenoemde chimaera (een hybride embryo) was geslaagd, werden de chimaera’s drie tot vier weken in varkens geplaatst. In totaal overleefden 186 van de 1.466 embryo’s het experiment. Deze embryo’s bestonden na 28 dagen voor één honderdduizendste uit mensencellen.

0,001% mens

Je kunt dus niet spreken van een ‘varkensmens’, maar van een varken met een heel klein beetje mensencellen. 0,001% om precies te zijn.

Brein blijft onbesmet

“De onderzoekers wilden uitzoeken of de mensencellen de innesteling overleefden”, vertelt professor Insoo Hyun aan CNN. Hij is niet verbonden aan het onderzoek. “Deze cellen reisden naar verschillende plekken in het embryo, maar nestelden zich niet in het brein. Dat is interessant.” Overigens is dit relatief goed nieuws. Stel, in de toekomst worden varkens gekweekt voor orgaandonatie, maar het brein blijft voor honderd procent uit varkenscellen bestaan, dan krijgen de dieren geen menselijke trekjes. Een varken die kan denken als een mens: het is niet alleen eng, maar het is ethisch gezien ook over het randje.

Gevoelig onderzoek

Het onderzoek is omstreden, want gaan we straks dieren kweken voor orgaandonatie? En waar ligt precies de grens? Momenteel doden we dieren om ze op te eten. Als we straks één varken creëren die tien mensenlevens kan redden, dan is dat wellicht wel de moeite waard.