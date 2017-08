Ongeveer 1.500 vrijwilligers deden mee aan het Eclipse Megamovie Project, waardoor de zonsverduistering nu te zien is van de Amerikaanse westkust tot de oostkust.

Afgelopen maandag werden veel Amerikanen gek, omdat er een totale zonsverduistering te zien was in twaalf staten. Ook veel Nederlanders en Belgen waren afgereisd naar de Verenigde Staten om de eclips te zien, al kwamen sommigen met een kater terug omdat de weergoden niet goed gezind waren. Gelukkig vinden er in de nabije toekomst twee totale zonsverduisteringen plaats in Europa, namelijk in 2026 en 2027. Beide keren moet je daarvoor afreizen naar Spanje.

De foto’s van de vrijwilligers zijn samengevoegd in een megavideo. Rechtsonder zie je de baan van de eclips. Terwijl de schaduw van de maan opschuift, wisselen de foto’s elkaar af.

De video wordt steeds beter. Des te meer vrijwilligers hun foto’s uploaden, des te meer gaten er worden opgevuld. Hieronder zie je de meest actuele versie.

