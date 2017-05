Want je moet wat als je op de maan wilt gaan wonen en werken.

Het is niet ondenkbaar dat de mens op korte termijn terugkeert naar de maan. Niet alleen om onze natuurlijke satelliet verder te bestuderen. Maar ook om deze te exploiteren: de maan herbergt verschillende grondstoffen die op aarde schaars aan het worden zijn. Maar wonen en werken op de maan vereist natuurlijk een nederzetting. En hoe gaan we die daar maken? Simpel: van maanstof. Dat is tenminste het idee waar ESA momenteel mee speelt. En experimenten suggereren nu dat het best mogelijk is.

De zonne-oven die de onderzoekers gebruikten, is uitgerust met 147 gebogen spiegels die zonlicht focussen. Zo ontstaat een bijzonder warme bundel licht die maanstofjes laat smelten, waardoor ze zich aan elkaar gaan hechten. Het stof dat de onderzoekers gebruiken, is niet echt afkomstig van de maan, maar vulkanisch materiaal dat niet alleen qua samenstelling, maar ook qua korrelgrootte vergelijkbaar is met echt maanstof.

Het proces

“We namen gesimuleerd maanstof en kookten het in een zonne-oven (zie kader, red.),” legt onderzoeker Advenit Makaya uit. “Dat deden we op een 3D-printer-tafel, waarop we opeenvolgend 0,1 millimeter dikke laagjes maanstof bakten op een temperatuur van 1000 graden Celsius.”

Vijf uurtjes

Om een steen van 20 bij 10 bij 2 centimeter te maken, hadden de onderzoekers een slordige vijf uur nodig. Maar dan heb je ook wat: een steen die ongeveer net zo sterk is als gips.

Ruimte voor verbetering

Er is nog wel wat ruimte voor verbetering, erkent Makaya. Zo trekken de randen van sommige geprinte ‘maanstenen’ krom. Dat komt doordat hun randen sneller afkoelen dan het hart. Er wordt nu uitgezocht hoe dat voorkomen kan worden.

Het onderzoek krijgt binnenkort een vervolg. Dan zullen de stenen niet geprint worden onder aardse omstandigheden, maar onder omstandigheden die de maan eigen zijn. Denk aan een vacuüm en extreme temperatuurschommelingen.

Overigens zijn onderzoekers niet alleen druk bezig om stenen te maken van maanstof. Wetenschappers buigen zich ook over de mogelijkheden die het oppervlaktemateriaal op Mars biedt. Vorige week nog presenteerden onderzoekers een nieuwe manier om stenen te maken van dat Marsstof. En daar komt geen oven aan te pas.