Het is vandaag 22 april, de Dag van de Aarde en dus staan we stil bij onze getroubleerde planeet en manieren waarop we deze kunnen redden.

1. Eet meer salades

De wereldbevolking groeit en de vraag naar voedsel dus ook. En dat gaat ten koste van de bossen (sinds 1990 is de aarde al zo’n drie procent van haar bossen kwijtgeraakt). Maar recent onderzoek toont aan dat het mogelijk is om de wereldbevolking van voldoende voedsel te voorzien én de bossen te behouden. En wel als we overstappen op een vegetarisch of veganistisch eetpatroon. De huidige vleesconsumptie is op termijn onhoudbaar.

Vandaag is het ook March for Science Op de Dag van de Aarde vindt ook de March for Science plaats . In zo’n 500 steden gaan mensen vandaag de straat op om zich hard te maken voor ongehinderd en onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek.

2. Stap over op groene energie

Dat de gloriedagen van de fossiele brandstoffen voorbij zijn, daarover zijn we het samen wel eens. Maar toch hangen we nog sterk aan onder meer aardolie en kolen. En zo dragen we bij aan de opwarming van de aarde. Dat moet anders. Dus tijd om de fossiele brandstoffen vaarwel te zeggen. Klinkt het als toekomstmuziek? Dat hoeft helemaal niet. Recent onderzoek suggereert dat we de fossiele brandstoffen wereldwijd binnen tien jaar kunnen uitbannen. Een kwestie van ‘even de schouders eronder’.

3. Koop geen geitenwollen sokken

Zonnepanelen op je dak, je afval scheiden en kort douchen: het is allemaal leuk en aardig en goed bedoeld, maar als je echt invloed wilt uitoefenen op de toekomst van onze planeet, moet je het anders aanpakken. Onderzoek toont aan dat je consumptiegewoontes veranderen een veel grotere impact heeft op het milieu en klimaat. Dus, koop gewoon eens wat minder. Eet minder vlees (vervang het desnoods door insecten) en koop geen geitenwollen sokken.

4. Leg je boodschappentas in de koelkast

Vind je minder kopen lastig? Gebruik dan in ieder geval de spullen die je koopt. Een nieuwe trui laat je waarschijnlijk niet zo snel met het kaartje er nog aan in de kast hangen. Maar hoe zit het met die groene paprika die overblijft nadat je een heerlijke maaltijd hebt gekookt? Of dat restje rijst dat na de maaltijd overblijft? Grote kans dat het in de prullenbak verdwijnt. Per jaar wordt er wereldwijd zo’n 1,3 miljard ton aan voedsel weggegooid. Dat is bijna 50 kilo goed voedsel per persoon per jaar. Die voedselverspilling heeft een enorme impact op het milieu en kunnen we dus beter voorkomen. Maar hoe? Met behulp van simpele trucjes. Leg bijvoorbeeld je boodschappentas in de koelkast, zodat je jezelf verplicht om kort voor het boodschappen doen na te gaan wat je nog in huis hebt.

5. Ga het gesprek aan met je buurman

Misschien ben jij goed geïnformeerd over wat je kunt doen om de aarde te redden, maar is je buurman dat niet. Zo geloven nog veel mensen dat klimaatverandering niet door de mens wordt veroorzaakt. Dit geldt wellicht ook voor je buurman of -vrouw. “De meeste mensen hebben klimaatverandering nooit besproken met iemand buiten hun nabije familie,” schrijft oud-Greenpeace-campaigner George Marshall in zijn boek ‘Don’t Even Think About It: Why Our Brains Are Wired to Ignore Climate Change’. “Eén derde kan zich niet herinneren het er ooit met iemand over te hebben gehad.” Zijn advies? Realiseer je dat klimaatverandering hier en nu speelt en vertel positieve verhalen over veranderingen. Het begint bij communicatie. Praat met jouw buurman of die ene collega over keuzes die jij maakt – bijv. minder vlees eten, afval beter scheiden, minder voedsel verspillen – en leg uit waarom dit belangrijk is. Niet alleen voor jezelf, maar ook voor de wereld van morgen.

