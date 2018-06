Alleen waarschijnlijk niet nabij de ster waarvan we weten dat deze ook daadwerkelijk een planeet bezit.

Alpha Centauri is het dichtstbijzijnde stersysteem. Het telt drie sterren: Alpha Centauri A, Alpha Centauri B en Proxima Centauri. “Omdat het relatief dichtbij staat, wordt het Alpha Centauri-systeem door velen ook gezien als de beste kandidaat in de zoektocht naar tekenen van leven,” aldus onderzoeker Tom Ayres. Dat enthousiasme over dit stersysteem werd verder aangezwengeld toen onderzoekers een paar jaar geleden een aardachtige planeet ontdekten die in de leefbare zone rond Proxima Centauri cirkelt.

Alpha Centauri A en B

De laatste tijd wordt aan de leefbaarheid van deze planeet echter sterk getwijfeld. Observaties hebben namelijk uitgewezen dat Proxima Centauri een nogal opvliegende ster is die de omgeving regelmatig met levensgevaarlijke straling bombardeert. Men vreest dan ook dat aliens geen schijn van kans maken op Proxima b. Maar in een nieuwe studie pleiten onderzoekers ervoor om het Alpha Centauri-systeem op basis van die observaties toch nog niet af te schrijven. Want ja, rond Proxima Centauri is het waarschijnlijk heel onaangenaam, maar rond Alpha Centauri A en B ziet het er een stuk beter uit.

Chandra

De onderzoekers trekken die conclusies op basis van waarnemingen van het röntgenobservatorium Chandra. Het observatorium bestudeerde Alpha Centauri A en B vanaf 2005 elke zes maanden. En op basis van de verzamelde data kunnen onderzoekers nu meer zeggen over de straling die beide sterren afgeven en wat dat betekent voor eventuele planeten in de leefbare zone. Zo suggereert de Chandra-data dat planeten die in de leefbare zone rond Alpha Centauri A cirkelen gemiddeld minder röntgenstraling ontvangen dan vergelijkbare planeten rond onze eigen zon. Eventuele planeten in de leefbare zone rond Alpha Centauri B krijgen slechts vijf keer meer röntgenstraling te verstouwen dan vergelijkbare planeten rond de zon. “Chandra laat ons zien dat het leven op planeten rond deze twee sterren een kans heeft,” aldus Ayres.

Proxima b

Heel anders is dat echter voor Proxima Centauri – de enige ster in het systeem waarvan we op dit moment zeker weten dat deze een planeet in de leefbare zone bezit. Planeten in de leefbare zone van deze ster zouden gemiddeld een 500 keer hogere dosis röntgenstraling ontvangen dan de aarde. En wanneer Proxima Centauri flinke zonnevlammen produceert, kan de dosis röntgenstraling waarmee Proxima b gebombardeerd wordt zelfs wel 50.000 keer groter zijn dan de dosis die de aarde te verstouwen krijgt.

Tot op heden zijn rond Alpha Centauri A en B nog geen planeten ontdekt. Het is ook erg lastig om rond de heldere sterren naar planeten te zoeken, omdat hun baan ervoor zorgt dat ze momenteel vrij dicht bij elkaar aan de hemel staan. Maar astronomen houden moed en sluiten zeker niet uit dat de sterren nog wat te verbergen hebben. Mocht dat zo zijn dan kunnen die planeten uiteindelijk dus nog wel eens veel interessanter blijken te zijn voor de zoektocht naar buitenaards leven dan de bejubelde Proxima b.