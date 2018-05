Hij zette in 1969 – tijdens de Apollo 12-missie – voet op de maan.

Bean werd 86 jaar en overleed afgelopen weekend. Hij laat een vrouw en twee kinderen achter.

Wandelen op de maan

Bean werkte maar liefst achttien jaar als astronaut voor NASA. Het jaar 1969 kan daarbij ongetwijfeld als een hoogtepunt in zijn carrière worden aangeduid. In dat jaar zette Bean – tijdens de tweede maanlanding – als vierde man voet op de maan. Daar bracht hij 31 uur en 31 minuten door. Vooral de manier waarop hij zich daar voortbewoog, is hem altijd bijgebleven, zo vertelde hij in 2008. “Met eenzesde van de zwaartekracht (die we op aarde ervaren, red.) moet je er op een andere manier bewegen.” Hij liep er voornamelijk op zijn tenen. “Op aarde woog ik 68 kilo, mijn pak en rugzak wogen er ook nog eens 68. Maar daar (op de maan, red.) woog ik slechts 22 kilo. Dus ik kon op mijn tenen dansen. Dat was heel gemakkelijk te doen. En als je je de beelden herinnert van Buzz en Neil op de maan tijdens Apollo-11: (…) Zij stuiterden veel rond. Ze stuiterden echt op de toppen van hun tenen. Heel leuk om te doen. Ooit misschien een geweldige plek om vakantie te houden.”

Skylab

Een paar jaar na zijn bezoek aan de maan leidde Bean nog een missie naar het eerste Amerikaanse ruimtestation: Skylab. Samen met enkele andere bemanningsleden bracht hij er een – toen recordbrekende – 59 dagen door.

Ruimtewandelingen

In totaal bracht Bean zo’n 1672 uren in de ruimte door. Waaronder zo’n tien uur aan ruimtewandelingen en wandelingen op de maan. Na zijn laatste ruimtemissie bleef hij betrokken bij het trainen van astronauten. Tevens was hij een begenadigd kunstenaar die talloze schilderijen maakte van wat hij tijdens zijn ruimtereizen had gezien.

De laatste jaren worden we regelmatig opgeschrikt door de dood van Apollo-helden. In 2012 kwam Neil Armstrong – de eerste man op de maan – te overlijden. En vorig jaar overleed Gene Cernan: de laatste man op de maan. Het maakt duidelijk hoe ver de tijd van de bezoekjes en wandelingen aan de maan alweer achter ons ligt. NASA is echter vastbesloten daar rap verandering in te brengen. President Trump heeft de ruimtevaartorganisatie officieel opdracht gegeven om terug te keren naar de maan: het hemellichaam wordt daarbij gezien als een springplank naar afgelegenere werelden, zoals Mars. Een nieuwe bemande maanmissie lijkt dan ook een kwestie van tijd.