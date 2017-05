De Cassini-ruimtesonde heeft een haarscherpe foto van propellers in het middelste gedeelte van de A-ring van Saturnus gemaakt. Dit zijn kleine verstoringen in de ringen van Saturnus.

De verstoringen ontstaan door piepkleine maantjes. Eén van de grootste en bekendste propellers is de Bleriot-propeller. Deze verstoring wordt veroorzaakt door een dwergmaantje met een diameter van ongeveer honderd meter. De propeller, die eruit ziet als een soort schroef met twee banen, is enkele kilometers groot.

Astronomen vermoeden dat alleen in de A-ring duizenden minimaantjes te vinden zijn die propellers maken. Op de nieuwe Cassini-foto zijn er ontelbaar veel te zien. Kijk maar eens links en rechts van het diagonale golfpatroon.

De foto is gemaakt op 19 april. De resolutie bedraagt 385 meter per pixel. Al deze propellers zijn dus ook enkele kilometers lang. Wetenschappers gaan de foto gebruiken om te bepalen hoe groot deze minimaantjes zijn en om opnieuw een berekening te maken van de verspreiding van deze objecten rondom Saturnus.

Cassini is op dit moment bezig aan zijn ‘Grand Finale’. Tijdens dit deel van de missie duikt de sonde 22 keer in het gat tussen Saturnus en zijn ringen. De eerste duikvluchten zijn al achter de rug en hebben close-up beelden van Saturnus opgeleverd en aangetoond dat de ruimte tussen de gasreus en zijn ringen verrassend stofvrij is.