De ontknoping nadert voor de Delftse studenten van het Hyperloop-team. 29 teams strijden volgend weekend in de finale van de SpaceX Hyperloop Competition om de winst.

Naast het hoofdkantoor van SpaceX ligt een 1,2 kilometer lange testbuis. De 29 teams proberen met hun pods een zo hoog mogelijke snelheid te halen. De Nederlanders gaan voor een snelheid van ruim 200 kilometer per uur. Daarmee ligt de lat hoog, maar Elon Musk – bedenker van de Hyperloop – hoopt dat een Hyperloop-pod in de toekomst 1.220 kilometer per uur aflegt. Een tripje van Leeuwarden naar Parijs duurt dan slechts een half uur.

Overigens kan het Delftse prototype snelheden tot 1.200 kilometer per uur aan, alleen is de 1,2 kilometer lange testbuis te kort.

De capsule van de Delftse studenten is een prototype op halve schaal. Er passen dus nog geen mensen in. De capsule is 4,5 meter lang en één meter hoog. Omdat de Delftse pod gemaakt is van koolstofvezel, weegt de capsule slechts 149 kilo. De uiteindelijke capsule wordt in een luchtdrukbuis geplaatst en reist op kussens van lucht door deze tunnel. Tenminste, dat was het oorspronkelijke idee. De capsule van de studenten van TU Delft zweeft niet op luchtkussens, maar maakt gebruik van permanente magneten. De baan waarop de pod zich bevindt is van aluminium en stoot de magneten af. Hierdoor gaat de capsule zweven. Een slimme aanpassing! Het is niet verwonderlijk dat ook andere teams eenzelfde methode hanteren.

“Net als precies één jaar geleden verwacht ik dat de finale een spannende strijd gaat worden met het team van het Amerikaanse Massachusetts Institute of Technology (MIT),” vertelt teamcaptain Tim Houter. “Wij hebben een vergelijkbaar concept dus het gaat echt om de uitwerking van de prototypes; wie is het meest efficiënt, betrouwbaar en veilig? Het blijft natuurlijk wel erg spannend want voor een goed resultaat moeten alle onderdelen, zoals de aerodynamica, elektronica en het magnetische stabilisatie- en zweefsysteem goed samenwerken.”

De Hyperloop is echt geen verre toekomstmuziek. “Qua technische haalbaarheid moet het binnen nu en vier jaar haalbaar zijn,” vertelde Houter eerder aan Scientias.nl. “De grootste uitdaging voor de haalbaarheid zal liggen in het verkrijgen van de grond om de Hyperloop op te zetten.”

Op zondag 29 januari worden de winnaars van deze competitie bekend. SpaceX zal een prijs uitreiken voor de snelste pod en nog een prijs voor het beste ontwerp (op basis van schaalbaarheid van het design, de veiligheid en de efficiëntie). Op Facebook en Twitter houdt het Delft Hyperloop Team je live op de hoogte, maar je leest de uitslag uiteraard ook op Scientias.nl.