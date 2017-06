Astronomen hebben een foto gepubliceerd, waarop een lange gassliert met een lengte van vijftig lichtjaar te zien is. Hier worden veel nieuwe sterren geboren.

De Orionnevel bevindt zich op een afstand van 1.400 lichtjaar van de aarde. Het is een turbulente plek, waar veel sterren worden geboren. De Orionnevel telt 2.000 jonge sterren, die de nevel doen oplichten. Veel van deze jonge sterren hebben protoplanetaire schijven met piepjonge planeten.

De foto toont ammoniakmoleculen in de Orionnevel. Deze moleculen zijn gespot dankzij radio-observaties met de Amerikaanse Robert C. Byrd Green Bank-telescoop. De foto van de lange gassliert (ook wel een ‘filament’ genoemd) is over een infraroodfoto van de Orionnevel gelegd, waardoor je ook de bekende nevel herkent.

“We weten nog steeds niet precies hoe grote gaswolken in ons sterrenstelsel samentrekken, waardoor nieuwe sterren ontstaan”, vertelt onderzoeker Rachel Friesen van de universiteit van Toronto. “Maar waar ammonia is, daar is ook dicht gas waaruit sterren kunnen ontstaan. Dankzij zo’n kaart kunnen we de beweging en de temperatuur van het dichtste gas monitoren. Zo weten we of bepaalde gaswolken en filamenten stabiel zijn of dat er nieuwe sterren worden gevormd.”

Green Bank Ammonia Survey

De eerste resultaten van het onderzoek zijn gepubliceerd in het wetenschappelijke vakblad The Astrophysical Journal. Het doel van de Green Bank Ammonia Survey is om alle nabije stervormingsgebieden boven het noordelijk halfrond in kaart te brengen.

Populaire Orionnevel

Eerder dit jaar kregen we al een mooie Hubble-foto van de Orionnevel te zien. En vorig jaar fotografeerde ESO’s Very Large Telescope dit gebied. Omdat de Orionnevel niet ver van de aarde verwijderd is, is de kraamkamer een perfect proefobject om meer te weten te komen over de vorming van nieuwe sterren. Zo kunnen astronomen bijvoorbeeld zien hoeveel sterren van verschillende massa’s er ontstaan. Het stervormingsproces is vanaf het begin goed te volgen, zelfs wanneer sterren nog protosterren zijn.