Een nieuwe financieringsronde levert 1,25 miljoen op voor het ambitieuze plan.

Het bedrag komt ten goede aan de startup Hardt die zich ten doel gesteld heeft om de Hyperloop in Nederland te realiseren en daartoe momenteel werkt aan een testfaciliteit waar het complete Hyperloop-systeem kan worden getest. Een wereldprimeur. Maar wel eentje die een hoop geld kost. Maar meerdere investeerders hebben nu een stap naar voren gedaan en geld toegezegd: in totaal zo’n 1,25 miljoen euro.

Wat is een Hyperloop?

Het is een geheel nieuwe manier van transport – bedacht door Elon Musk – waarbij je in een buis razendsnel van A naar B reist. Daarbij zit je in een capsule die – met behulp van magnetische levitatie – zweeft en dus geen weerstand ondervindt van rails of wielen. Bovendien staat de buis waarin de capsule zich bevindt, onder lage druk, waardoor de luchtweerstand extreem laag is. Het betekent heel concreet dat deze manier van transport relatief energiezuinig is én dat er enorme snelheden behaald kunnen worden van wel meer dan 1000 kilometer per uur!

Vertrouwen

“We vinden het mooi om te zien dat we het vertrouwen krijgen van een diverse groep van investeerders,” vertelt co-founder en CEO van Hardt, Tim Houter. “Mede door hun investering kunnen wij straks personen en goederen met een snelheid van meer dan 1000 kilometer per uur door buizen met zeer weinig luchtweerstand laten reizen. Dat maakt het vervoer energiezuiniger dan vervoer met bijvoorbeeld het vliegtuig of de trein. Met een hyperloop-netwerk is Parijs vanuit Amsterdam in slechts 38 minuten te bereiken.”

Testfaciliteit

Het transportsysteem is op papier prachtig, maar hoe zit dat in de praktijk? Daar zal nog een hoop onderzoek naar moeten worden gedaan en vandaar dat Hardt een testfaciliteit wil bouwen in Flevoland. Als dat lukt beschikt het bedrijf over de eerste Hyperloop-testfaciliteit ter wereld waar het complete systeem kan worden getoetst. En met zo’n testfaciliteit komt de daadwerkelijke realisatie van de Hyperloop ook een flinke stap dichterbij. Want dat die Hyperloop er vroeg of laat gaat komen, staat voor Houter buiten kijf. “De digitale afstand tussen mensen wordt steeds kleiner, terwijl de fysieke afstand steeds verder toeneemt. Maar wat als afstand en tijd er niet meer toe doen? Wat als je kan leven, wonen en werken waar, wanneer en met wie je maar wilt?”

Houter weet waar hij het over heeft. Hij gaf vorig jaar leiding aan het studententeam dat de door Elon Musk georganiseerde Hyperloop-wedstrijd won. Met hun zelfgebouwde Hyperloop-capsule wisten de studenten in een door Musk gebouwde testbuis maar liefst 26 studententeams achter zich te laten. Het smaakte naar meer. En Houter richtte samen met Marinus van der Meijs, Mars Geuze en Sascha Lamme Hardt op. Het bedrijf heeft zich ten doel gesteld een Hyperloop in Nederland te realiseren en weet zich gesteund door onder meer de Nederlandse Spoorwegen, bouwbedrijf BAM en de Tweede Kamer. Vorig jaar opende het bedrijf in Delft al een Hyperloop-testfacilitiet bestaande uit een buis van zo’n 30 meter lang. In deze buis kunnen op lage snelheid verschillende systemen in een vacuüm getest worden. Maar voor het testen van het complete systeem is dus een heel nieuwe testfaciliteit nodig. En die lijkt dankzij investeerders binnen bereik te komen. Daarmee neemt Nederland duidelijk het heft in handen als het gaat om de Hyperloop.